Nizozemca po ogledu TikToka skozi Žrelo na Storžič. Posredovali so reševalci

Gorski reševalci GRS Tržič še posebej v zadnjem tednu opažajo močno povečan obisk poti skozi Žrelo na vrh Storžiča. Na tej poti se je letos poleti zgodilo že več nesreč, razlogi zanje pa so zelo različni. Tako so morali posredovati, ker so se na to pot podali planinci, ki žal niso bili fizično in psihično pripravljeni na zahtevno pot. Reševalci opozarjajo, da gre namreč za zelo zahtevno zavarovano pot, ki terja izkušene, opremljene in zdrave planince. Vsekakor pa velja, da pot ni ferata!

Še posebej pa izpostavljajo sobotno nesrečo, ko so reševali mlada in popolnoma neizkušena nizozemska planinca, ki sta po ogledu TikTok videa sklenila, da je pot skozi Žrelo primerna tudi za njiju. Na poti sta mlada pohodnika ugotovila, da ju teren presega, zato so morali posredovati reševalci.