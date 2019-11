'Njegov žalostni pogled in tresenje po šoku sta nam vsem orosila oko'

"Imenoval ga bom Max, danes je padel iz avtomobilske prikolice na avtocesti pri Lenartu v Slovenskih goricah neznanemu vozniku, ki je divjal in prehiteval na avtocesti s prikolico z registrsko tablico občine Krško," je Franc Breznik opisal na Facebookovi strani. Po njegovi oceni je iz prikolice zletel pri hitrosti okrog 130 kilometrov na uro. Padec je preživel, a je bil potolčen in imel zlomljeno nogo.

Breznik je prepričan, da voznik niti opazil ni, da ga je izgubil. Prašič pa ni bil niti oštevilčen, kar bi pokazalo, kdo je lastnik. Zato Breznik domneva, da gre za črno trgovanje. "Tudi Max si je danes zaslužil, da ga obravnavamo kot ponesrečenca in žrtev prometa ter njegovega lastnika. Njegov žalostni pogled in tresenje po šoku sta nam vsem, ki smo bili priča dogodku, orosila oči. Pomiril se je, ko sem ga pokril z odejo. Res je, zaslužil bi si boljšega in bolj odgovornega lastnika, ki bi se moral zavedati varnostnih pravil in etike pri transportu živali," je zapisal poslanec.

Kot pravi Breznik, mu bo dogodek še dolgo časa ostal v spominu, ob tem pa upa, da bodo na odboru DZ v kratkem sprejemali zakonodajo za zaščito živali."Dragi Max, kot si lahko danes spoznal, nismo vsi ljudje enaki, lahko pa ti obljubim, da bo tvoja tragična življenjska izkušnja navdih pri prizadevanjih, da tudi tebi in tvojim živalskim prijateljem zagotovim primerno zakonodajo, ki bo kaznovale takšne, ki so ti zadali velike bolečine in trpljenje," je strnil.

Ob tem dogodku spomnimo, da vlada očitno živalim noče priznati, da tudi one čutijo. "Živali so čuteča živa bitja, njihovo zaščito pa urejajo posebni zakoni." Takšno naj bi bilo namreč določilo novega 15.a člena v Stvarnopravnem zakoniku, ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje, a ga je nedavno, tik preden ga je posredovalo v odločanje na vlado, spremenilo. Oznako 'čuteča' so namreč umaknili. Na vladi so prepričani, da gre vseeno za določen napredek, saj so živalim podelili zakonsko označbo živa bitja.