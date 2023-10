Odzivi politike: 'Njeno ravnanje je vrglo senco dvoma na celotno vlado'

"Danes je ministrica odstopila in na ta način prevzela odgovornost za nastalo afero. Odstop ministrice v Levici razumemo kot edino logično potezo ob nastali situaciji, " so ob tem navedli v Levici. Spomnili so, da so že ob začetku poročanja o očitkih ministrici povedali, da pričakujejo ukrepanje pristojnih institucij in pojasnila, v nasprotnem primeru pa jasen odziv predsednika vlade in odstop ministrice.

Zdaj je po mnenju Levice treba "poiskati ustrezne rešitve, ki bodo pomagale sanirati nastalo situacijo in povrniti zaupanje v razpisno politiko, v nevladni sektor in v preostanek vlade".

SD: Pričakovana poteza

Iz stranke Socialnih demokratov (SD) so sporočili, da je odstop Ajanović Hovnikove z ministrskega položaja v danih okoliščinah pričakovana poteza. "Ob tem si želimo, da se fokus dela koalicije čim prej usmeri naprej, na zahtevne vsebinske izzive, pomembne za našo državo ter njene ljudi," so še dodali.

Gibanje Svoboda: Naj zdaj institucije opravijo svoje delo

V Gibanju Svoboda odločitev ministrice spoštujejo. Menijo, da je s tem odprla prostor, da bodo lahko ustrezne institucije opravile svoje delo in ugotovile, ali je pri vseh očitkih ministrici tudi prišlo do kakšnih napak, je v izjavi za medije povedala poslanka Tereza Novak.

Na vprašanje, ali je zaradi očitkov ministrici padla senca dvoma na vlado, pa je dejala, da je Ajanović Hovnikova z odločitvijo za odstop naredila korak v smeri odpravljanja dvoma. In dodala, naj zdaj institucije opravijo svoje delo, da se ovrže senca dvoma.

SDS: V tej vladi ministri prej odhajajo kot prihajajo

V SDS menijo, da je odločitev za odstop ministrice logična. "Gre za veliko zadev, ki so bile nepravilne in ministrica ne more imeti več zaupanja," je dejala poslanka Anja Bah Žibert. Dodala je, da v tej vladi ministri prej odhajajo kot prihajajo, zato bo treba govoriti, kdo bo sploh še želel v njej sodelovati.

Da ministrica nima več zaupanja, so v SDS pokazali tudi z napovedano interpelacijo. "Na ta način smo odreagirali tako, kot je treba, kajti vse, kar se je dogajalo, je bilo preveč in je terjalo naš odziv," je še dodala.

V SDS menijo, da zgodba z razpisi z odstopom ni zaključena in da bo vprašanje, kako naprej, težava novega ministra.

NSi: Zamujena priložnost

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič pa je v odzivu na odstop ministrice dejala, da so jo v NSi k odstopu že pozvali, ministrica pa je zamudila priložnost, da bi to storila prej in tako potrdila, da so v Gibanju Svoboda z drugačno politiko mislili resno. Ministrica za javno upravo bi morala biti zgled, je še ocenila.

Kljub njenemu odstopu bodo v opozicijski NSi terjali odgovore na vprašanje, kako je bil porabljen proračunski denar za njeno potovanje in bivanje njenih sodelavk v New Yorku ter za "famozni javni razpis", glede katerega da ona sama in njeni sodelavci niso znali navesti njegove vsebine in cilja.