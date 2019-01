'Kot da se to ne dogaja meni, to se ne more dogajati meni'

Dobrim željam navkljub pa se bo 14.000 ljudi letos moralo soočiti z diagnozo rak. Več kot 5000 jih bo doživelo infarkt, 4000 možgansko kap. Vsaka druga ženska, stara manj kot 15 let, bo že doživela eno od oblik nasilja. Vsak šesti par se bo trudil spočeti otroka, pa ne bo šlo zlahka. Okrog 20.000 ljudi bo umrlo, za njimi pa bo ostalo nepregledno število strtih src. Pišem, kot da se bo to zgodilo "njim", ne meni. Ljudje si pogosto domišljamo, da se "to" nam ne more zgoditi.

Njihov svet tokrat odkriva življenja ljudi, ki so doživeli tisti trenutek prvega udarca, dobesedno ali preneseno. A so preživeli, se postavili nazaj na noge in danes živijo srečno, polno, zdravo življenje.