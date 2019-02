Njihov svet: 'Najbolj sem se bala, da mi bo vzel otroka'

»Psihično sem bila popolnoma uničena, ta oseba, ki jo gledate danes ni drug človek, to je tretji človek.«

"Najbolj sem se bala, da mi bo vzel otroka, ker je rekel, da mi ga bo."In seveda mu je verjela. On je tu doma, pozna ljudi, ima službo, ona pa je tujka, ki ne razume jezika, nima službe in tudi prijateljev ne, ker mu ni bilo všeč, da bi se s kom družila.

Svoj svet nasilja in predvsem svet po njem mi razlaga ognjena Ukrajinka Svetlana. Ko rečem ognjena, ne namigujem na stereotipno strast plesalke, kot ste morda najprej pomislili. Doma je delala v kuhinji, v Slovenijo pa je prišla iz ljubezni do moškega, ki je svoje prave barve pokazal, ko je bilo za preprost umik že prepozno.

Zbrala pogum in odšla

Vidim ogenj v njej, kaj vse je dala skozi, kako se je borila in kako pogumno prizna, da jo je bilo neskončno strah. Ji bo naš sistem pomagal, jo bodo učinkovito zaščitili, bo dobila papirje za bivanje, službo, stanovanje? In strah vseh strahov, bo, če gre, izgubila svojega otroka?

Tvegala je, zbrala pogum in odšla. Leta po tem, mi celo z rahlim nasmehom opisuje izkušnjo kriznega centra, varne hiše in materinskega doma, očitno je, da ima kljub težki situaciji in skrbem na tisti čas lepe spomine.

"Kaj bi rekla žrtvam nasilja? Sploh ne vem kaj... Težko je oditi, vem, da je težko... Najprej se morate same imeti rade, ker drugače vas nihče ne bo imel."

Kam po pomoč?

Če ste žrtev nasilja, se po pomoč obrnite na policijsko postajo, center za socialno delo ali na svojo osebno zdravnico ali zdravnika. Pomoč vam bodo ponudili tudi na Društvu SOS telefon na številki 0801155, Društvu za nenasilno komunikacijo in Zavodu Emma.

