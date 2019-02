Njihov svet: 'Rekel sem si, Matic, solze stran, in znova zaživel.'

Matic Keržan ima vse predispozicije, da postane vrhunski motivacijski govorec. Jezik mu teče kot namazan, užitek ga je poslušati in srkati njegovo pozitivo. Po pogovoru z njim človek dobi neopisljiv zagon za delo in življenje nasploh.

Konec januarja leta 2017 je kot po pravilu 'dobrota je sirota', medtem ko sta z bratom pomagala ponesrečencem v prometni nesreči, s hitrostjo 70 km/h vanju trčila vinjena voznica, ki zavarovanega kraja nesreče ni opazila. Matičevega brata je avto odrinil in bolj kot ne oplazil, Matic pa je pristal pod avtomobilom. "Gasilcem Gasilske brigade Ljubljana se lahko samo zahvalim, da so prišli, preden bi doživel živčni zlom." Kar ne bi bilo nič nenavadnega, ljudje občasno v čakanju na pomoč, ko se zdi, da minute trajajo celo večnost, res doživijo psihični zlom.

Matic je ostal optimist, tudi ko se je po operaciji zbudil v sobi polni zdravnikov, eden od njih mu je razložil, da 20-letni strastni športnik, ki živi za nogomet, košarko, rokomet in odbojko, nima več noge.

"Rekel sem si, bolje da nimam noge in se bom naučil uporabljati protezo, kot pa da imam nogo, ki ne funkcionira in jo moram vleči za sabo."

Matic je danes reprezentant Slovenije v odbojki sede, športni duh namreč ni doma v nogah, pač pa v srcu. In to ostaja. No, le da mu ga je kmalu po nesreči delno ukradla mladenka, zaradi katere je njegov svet zdaj tudi zaljubljen.