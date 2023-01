PRENOS V ŽIVO: Njihova odgovornost ni minimalna, plača pa

"Moja odgovornost ni minimalna" je slogan, pod katerim bo 14. januarja potekal protestni shod pomočnic vzgojiteljic v vrtcih, ki zahtevajo dvig plač. Namreč njihove plače so bolj ali manj na ravni le-te, zato opozarjajo na svoj nehvaležen položaj, v katerem so se znašle. Kot opozarjajo, je njihov poklic razvrednoten.

Več o napovedanem shodu bodo predstavili na novinarski konferenci Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, poleg njega pa je spregovorila še predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz Marjana Kolar ter različne vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljic, ki so predstavile položaj zaposlenih, njihova pričakovanja oziroma zahteve in podrobnosti protestnega shoda, ki bo potekal 14. januarja.

icon-expand Zbrane govorke in govorec na današnji novinarski konferenci. FOTO: 24UR

Shod bo potekal v soboto, da ne bi motil dela in varstva otrok v vrtcih, je opozoril Štrukelj in dodal, da je shod povsem upravičen, saj so pomočnice in pomočniki vzgojitelji v zelo slabem in nezavidljivem položaju. "Odnos države do vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljev je zelo ciničen. Ministri se hvalijo z našimi vrtci, delo teh, ki nosijo odgovornost v vrcih, pa je v resnici plačano manj kot znaša minimalna plača. Njihovo delo je zelo podcenjeno," je opozoril Štrukelj. "Povprečna plača pomočnika vzgojitelja je več kot 20 odstotkov nižja od vseh ostalih z isto stopnjo izobrazbe v javnem sektorju, kar je nesprejemljivo," je opozorila Kolarjeva. Protestni shod bo na dela prost dan, ker se zavedo, kako lahko stavka med delovnim dnem povzroči stisko staršem otrok. Kot pravi Kolarjeva, starši pri položaju pomočnic vzgojiteljic niso nič krivi. Kolarjeva pravi, da je za razvrednotenje poklica kriva vlada.

icon-expand 14. januarja bodo pomočnice vzgojiteljic ob podpori Sviza priredile protestni shod. FOTO: Shutterstock