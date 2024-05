Njihova vrata so odprta vsak dan, 365 dni na leto, 24 ur na dan

Ob človeku so, ko doživlja najhujšo stisko ali najtežjo nesrečo. Govorimo o ekipah nujne medicinske pomoči: zdravnikih, reševalcih, medicinskih sestrah in drugem osebju, ki je ključno, da lahko pomagajo, ko je ogroženo življenje ljudi. Kljub temu pa podatki kažejo, da je kar tretjina obiskov urgence nepotrebnih in bi bolniki lahko dobili pomoč v drugih zdravstvenih zavodih. Mi smo četrtkovo dopoldne preživeli z ekipo splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana.