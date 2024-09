'Njihove mame umirajo, da imate vi lahko trendovskega psa'

"Če teh psov ne bi po naključju našli in zasegli, bi bili danes že pri novih lastnikih. Kako veste, da ravno vaš pes, ki ste ga prevzeli na črpalki, parkirišču ali nekje na poti, ni bil še včeraj tak?" je ob fotografijah iz zavetišča Horjul, na katerih so izčrpani pasji mladički, ki se – okuženi z giardio, corono in so parvo pozitivni – borijo za življenje, zapisala strokovnjakinja za prevzgojo psov. Psi, ki prihajajo iz pasjih tovarn, bodo imeli celo življenje vedenjske posledice, opozarja. Travme, ki jih imajo mame, se namreč prenašajo na mladičke. In še: vsak, ki se za takega psa odloči, podpira nadaljnje mučenje psov.

Čez Slovenijo se tedensko vozijo pretihotapljeni psi, ki so delno namenjeni za naš, delno za tuji trg, od koder se zopet vračajo k nam. To so zlorabljeni pasji mladički, ki se jih prodaja kot pasemske pse brez rodovnika za veliko nižjo ceno, opozarja vodja pasje šole Bajka in strokovnjakinja za prevzgojo psov Alenka Klemenčič Holynski. "Če je v realnem svetu cena artikla zelo znižana, je z razlogom. Večinoma se za ta artikel ne odločimo ravno zaradi rizika. Pri modnih psih, ki jih je zaradi popularnosti malo in imajo (velikokrat nerealno) visoko ceno, tam smo pa srečni in veseli, če nam je uspelo dobiti akcijo. Tveganja, ki ga dobimo, pa se ne zavedamo, saj je lepo zapakirano in ga ne vidimo," doda.

Dva od 16 zaseženih pasjih mladičkov, ki jim pomagajo v zavetišču Horjul, sta že izgubila bitko za življenje, stanje še treh je kritično. FOTO: Zavetišče Horjul icon-expand

Travme se prenašajo iz mame na mladičke Ob zasegu pasjih mladičkov, za življenja katerih se v teh dneh na vso moč borijo v zavetišču Horjul, strokovnjakinja za vedenjske motnje pri psih opozarja na posledice, ki jih bodo imeli takšni psi celo življenje.

Epigenetika je po njenih besedah odprla oči vsem, ki se resno ukvarjajo s psi, ki imajo vedenjske težave. Predvsem, ko gre za strahove in agresijo, ki je posledica genetike. "Kdo vpliva in prenaša vedenja na mladičke v primarnem okolju? Mama. Kdo je vplival nanjo? Mama in okolje, v katerem je živela. Kdo je vplival nanjo? Njena mama. In tako se veriga mam in - ne pozabimo - tudi očetov, a pri vedenju ima mama kar pomembno vlogo, vrti in vrti generacije nazaj in prenaša na našega mladička," pojasni. "Mama tega lepega mladička, ki ga držimo v roki, je celo življenje preživela v mali kletki, v lastnih iztrebkih, brez sprehodov, brez prave dnevne svetlobe, brez stikov z ljudmi. V stalni agoniji ali otopelosti, v stalnem okolju, kjer sta vladala strah in nemir, kjer so se dogajale takšne in drugačne travme. Njena mama je verjetno živela podobno življenje. Ker so mame samo mašine, ki kotijo mladičke, so po možnosti parjene na silo, jim umetno dvignejo gonitev, da imajo mladičke pogosteje (več in hitreje pomeni več denarja)."

Kaj so take mame torej dale svojim mladičkom? Večina bo imela vedenjske posledice, oceni naša sogovornica. "Ker so toliko prešpikani in v takem šoku, se bodo bali vseh veterinarjev in vsakogar, ki jim bo hotel kaj narediti. Odzvali se bodo s totalnim strahom ali agresijo. Imeli bodo težave z dotiki, ker se jih zdaj toliko dotika in ker jim dotik trenutno pomeni bolečino. Imeli bodo probleme in strah s prevozom, ker so bili najverjetneje skriti v kombiju. Imeli bodo težave z ljudmi, predvsem z moškimi, ki so običajno glasni, jih primejo in gredo, pa težave z avtomobili ... " našteva. To tudi nikoli ne bodo samozavestni psi, pač pa vedno plašni. "In to gre potem lahko v dve smeri – ali pes ne upa niti živeti, pa se nekako počasi doma sprosti, ali gre pa v agresijo, ker se raje brani kot zbeži."

Pasji mladički v Horjulu FOTO: Zavetišče Horjul icon-expand

Teh travm se po njenih besedah ne da odpraviti, le umiriti. "Težava epigenetike je v tem, da se to generacijsko prenese na pse in ne vemo, kaj točno bo tisti sprožilec, ki bo pri psu sprožil to vedenje." Ko zraven primešamo še bolezni, s katerimi so prišli na svet, in predvsem z vsemi za vsako silo pozdravljenimi boleznimi, ki puščajo posledice na telesu in psih ter odzivnosti na dražljaje, dobimo psa, ki mu na tem svetu ne bo nič kaj lepo, opozarja. "Običajno imajo taki psi celo življenje težave s prebavo in sklepi, saj niso imeli dnevne svetlobe in niso dobili vitamina D." Psički, ki so trenutno v zavetišču Horjul, so imeli po njenih besedah srečo v nesreči, da so pri šestih tednih prišli nekam, kjer bodo imeli vrhunsko oskrbo in možnost socializacije. "Tako da oni načeloma ne bi smeli imeti težav, ampak njihova mama je nanje predala določene vzorce vedenja, ki jih bodo razvili kljub temu, da jih nikoli niso doživeli, ker je to pač v njih."

