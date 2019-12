NJIZ: leta 2019 že 32 primerov ošpic v Sloveniji

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe, obravnavali pa so jih konec tedna v škofjeloškem zdravstvenem domu (ZD). Kot je za STA pojasnil direktor ZD Aleksander Stepanović , so jih bolniki o bolezni vnaprej obvestili, tako da so jih pregledali v izolirani sobi zdravstvenega doma in prenos na druge bolnike ni bil mogoč. Možnost prenosa na tiste, ki so bili z njimi v stiku, pa še preverjajo. Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic, za katerega ni znan vir okužbe.

Ta dva izbruha nista bila majhna, saj so zabeležili 12 zbolelih za ošpicami, v treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli, so zapisali na NJIZ. Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na šest oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na eno osebo (terciarni primer). Dve od teh oseb sta bili cepljeni, za ostale pa ni podatka o cepljenju.

Prav tako so pojasnili, da so v letošnjem letu zabeležili 30 primerov ošpic pri prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je šest otrok, štirje so mlajši od 5 let in dva od 5 do 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine 15 do 24 let, ostali so odrasli, stari od 25 do 54 let. Med zbolelimi jih je bilo pet cepljenih z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, osem je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nihče ni bil cepljen proti ošpicam.

V Komendi prejšnji teden potrdili drugi primer ošpic, tokrat zbolel vrtčevski otrok

Potem ko smo poročali o tem, da se je z ošpicami okužil učenec osnovne šole v Mostah pri Komendi, pri še enem necepljenem otroku pa so morebitno okužbo preverjali, se je izkazalo, da je za ošpicami zbolel tudi on.Gre za predšolskega otroka, ki obiskuje vrtec Mehurčki.

To je bil torej že drugi primer okužbe otroka na območju Komende. Primer ošpic so namreč potrdili pri učencu osnovne šole v Mostah pri Komendi. "Gre za necepljenega otroka, tako da mislim, da je to zelo pomemben podatek za starše, ki nasprotujejo cepljenju," je o primeru povedal Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma Kamnik.