Zakonca Mikša s svojim cvetjem žanjeta uspeh za uspehom

Narava se prebuja in cveti. Vereni in Zvonku Mikši pa cvetje dom krasi vse leto. Izdelujeta namreč cvetlice iz krep papirja. Čeprav to počneta šele dobrih sedem let sta že sodelovala na številnih razstavah in za svoje delo dobila več, tudi mednarodnih priznanj, vpisana pa sta tudi v register nesnovne kulturne dediščine. Njune božične zvezde so za Božič že dvakrat krasile baziliko Svetega Petra v Rimu.