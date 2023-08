NLB bo v sklad za obnovo po poplavah nakazal 15 milijonov evrov

Nova Ljubljanska banka bo v sklad za obnovo po uničujočih poplavah prispevala 15 milijonov evrov. Nadzorni svet banke je namreč potrdil predlog uprave pod taktirko Blaža Brodnjaka o enkratnem vplačilu v sklad. Dividendna politika medtem ostaja nespremenjena.

Nova Ljubljanska banka (NLB) je, kot so zapisali, že letos pripravljena prostovoljno nameniti 15 milijonov evrov v sklad za podporo pri učinkovitejši sanaciji ter odpravljanju posledic nedavne ujme in predvsem tudi morebitnih prihodnjih ujm. V primeru morebitne uvedbe izrednega davka ali drugih oblik dajatev za banke pa bi se ta znesek vštel v izpolnitev tovrstne obveznosti. NLB je sicer 20 najbolj prizadetim občinam že namenil donacijo v skupni višini 4 milijone evrov za nujno trajnostno obnovo in potrebna vlaganja, predvsem v ureditev vodotokov in v protipoplavno zaščito. NLB Banka Skopje je medtem Rdečemu križu Slovenije in drugim organizacijam, ki pomagajo pri odpravljanju posledic poplav, podarila 60.000 evrov.

icon-expand NLB FOTO: AP

V Novi Ljubljanski banki so pripravili tudi lastne ukrepe za pomoč pri okrevanju in oživitvi gospodarstva, med drugim moratorije brez dodatnih stroškov, ugodnejšo posojilno linijo v skupnem znesku 100 milijonov evrov za podjetja, ugodnejša posojila za gospodinjstva in možnost brezplačne predčasne razvezave depozitov.

Skupina NLB bo v prihodnjem desetletju namenila tudi po 15 milijonov evrov letno za sponzorstva in donacije v domači regiji.