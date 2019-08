Pri Delavski hranilnici in NLB dražje bančne storitve

A to niso edine letošnje podražitve največje slovenske banke. Z januarjem so na 24 evrov letno povišali članarino za kartice z odloženim plačilom, kot so Karanta, Mastercard in Visa, kažejo podatki Zveze potrošnikov Slovenije, s 1. julijem pa se je z 0,55 na 0,6 evra podražil dvig gotovine pri bankomatih drugih bank v Sloveniji. Prvega avgusta je začela veljati tudi nova cena za dvig gotovine s karticami NLB Karanta, NLB MasterCard in NLB Visa.

Precej prahu je na začetku letošnjega leta dvignila tudi uvedba paketov pri NLB, v okviru tega pa so svojim komitentom osebne bančne račune samodejno preoblikovali v bančne pakete. Za nekatere so se cene bančnih storitev povišale, a na banki so na to odgovorili, da je "skupni strošek, ki ga imajo komitenti z bančnimi storitvami, nižji". Odločitev, da za komitente oblikujejo štiri različne pakete, je posledica sledenja sodobnim trendom. "Z uporabo paketov in enotnim mesečnim nadomestilom bo zanje poslovanje še učinkovitejše in preglednejše."

Pakete že uvaja SKB, njegovi komitenti pa lahko izbirajo med tremi različnimi paketi; Moj S Paket, Moj M Paket in Moj L Paket, cene pa so postavljene pri petih, devetih in 13,5 evra mesečno. Pri tem so v sporočilu za javnost zapisali, da so "novi SKB-paketi, opremljeni s produkti za vsakodnevno bančno poslovanje, cenovno ugodnejši kot posamični produkti, hkrati pa so zasnovani tako, da imajo stranke glede na svoje potrebe možnost izbire med njimi".

Svoje storitve s 1. novembrom draži tudi sicer znana kot najugodnejša med ponudniki Delavska hranilnica. Povišale se bodo provizije za plačilo univerzalnega plačilnega naloga (UPN) na bančnem okencu za imetnike osebnih računov, in sicer na 0,49 evra, ter provizije za obdelavo trajnikov in SEPA direktnih obremenitev na 0,22 evra.