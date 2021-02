NLB in SKB uvajata ležarine za fizične osebe z visokimi stanji na računu

"Ukrep je v bančništvu običajna praksa, kateri smo priča na celotnem evrskem območju, kjer se države srečujejo z izjemno nizkimi obrestnimi merami in visoko mero likvidnosti," so pojasnili v SKB banki in dodali, da bodo stranke obravnavali individualno in jim predstavili alternativne priložnosti investiranja.

Uvedbo ležarin na depozite fizičnih oseb je z aprilom napovedala tudi SKB. Banka bo uvedla zaračunavanje nadomestila za stanja sredstev na osebnih računih, varčevalnih računih in depozitih, in sicer za povprečna stanja nad 200.000 evrov. Stanja na računih se bodo seštevala, mesečno nadomestilo bo prav tako znašalo 0,04 odstotka, banka ga bo obračunala z majem, so napovedali.

NLB je na začetku januarja napovedala, da bo z aprilom uvedla nadomestilo za visoka stanja na osebnih računih in paketih, varčevalnih računih, postopnih varčevanjih in depozitih. Stanja na teh računih se bodo seštevala, nadomestilo pa se bo zaračunalo za povprečna mesečna stanja nad 250.000 evrov. Nadomestilo ali ležarina bo znašala 0,04 odstotka mesečno in jo bo banka obračunala z majem.

V Novi KBM so povedali, da še ne predvidevajo uvedbe ležarin za depozite fizičnih oseb. "A razvoj dogodkov pozorno spremljamo," so dodali.

Zaračunavajo pa ležarino za vloge podjetij: "Vodenje prosto razpoložljivih sredstev nad mesečnim povprečnim stanjem 100.000 evrov obračunamo po tarifi 0,5 odstotka letno od višine seštevka mesečnega povprečnega stanja vseh prosto razpoložljivih sredstev pri banki, ki presegajo 100.000 evrov."

"V UniCredit banki Slovenija pri depozitih za fizične osebe uvedbe negativnih obrestnih mer v tem trenutku ne načrtujemo," so odgovorili.

Za podjetja je ležarina postavljena pri 100.000 evrih, za stanja nad tem zneskom zaračunano nadomestilo znaša 0,5 odstotka na leto.

V Intesi Sanpaolo Bank trenutno ne načrtujejo uvedbo ležarin za fizične osebe. "Razmere na trgu bomo še naprej pozorno spremljali in našo politiko cen prilagajali razvoju dogodkov," so dejali.

Na področju pravnih oseb obračunavajo nadomestilo nad mejo 250.000 evrov v višini 0,042 odstotka mesečno. "Ob upoštevanju razmer na denarnem trgu in velikih presežkov likvidnosti v banki v kratkem načrtujemo znižanje meje kot tudi uvedbo dodatnega nadomestila za višje vsote vseh povprečnih mesečnih sredstev komitenta na evrskih transakcijskih računih in depozitih pravnih oseb, ki presegajo mejo treh milijonov evrov,"so napovedali.

V Gorenjski banki ukrepom za fizične osebe niso naklonjeni. "Zadovoljstvo naših komitentov postavljamo na prvo mesto in se nenehno trudimo, da s kakovostnimi storitvami ohranjamo njihovo zaupanje v banko. Ker želimo ohraniti zaupanje naših varčevalcev, takšnim ukrepom nismo naklonjeni," so poudarili.

V Gorenjski banki pravnim osebam obračunavajo 0,5 odstotka nadomestila na letni ravni za povprečna mesečna stanja evrskih vpoglednih vlog komitenta, ki presegajo znesek 500.000 evrov, ter 0,6 odstotka na letni ravni za preseganje zneska deset milijonov evrov, so povedali.

V Deželni banki Slovenije bo uvedba ležarin za fizične osebe odvisna predvsem od razmer, ki bodo vladale na finančnih trgih v letošnjem letu. "Banka zato pozorno spremlja dogajanja in bo temu ustrezno prilagajala svoja ravnanja," so zapisali.

Meja za zaračunavanje ležarin podjetjem je glede na objavljeni cenik postavljena pri 100.000 evrih, za stanja nad tem zneskom zaračunavajo 0,5 odstotka na leto.

V Addiko banki o zaračunavanju nadomestil fizičnim osebam, ki veljajo za potrošnika, po njihovih navedbah trenutno ne razmišljajo.

"Zaračunavamo nadomestilo pravnim ali fizičnim osebam, ki ne veljajo za potrošnika, za dnevno stanje na vseh tipih transakcijskih računov mesečno od zneska, ki dnevno presega 500.000 evrov, finančnim institucijam pa za dnevno stanje na poslovnih transakcijskih računih mesečno od zneska, ki dnevno presega 200.000 evrov," so povedali.

V Sberbank skrbno spremljajo stanje depozitov in vlog na vpogled na slovenskem trgu, so dejali. "O morebitni uvedbi ležarin za segment prebivalstva se bomo odločali ob skrbni presoji in skladno s strategijo banke," so navedli.

Za podjetja zdaj zaračunavajo 0,5 odstotka ležarine letno, če stanje presega 500.000 evrov, in en odstotek, če stanje presega 10 milijonov evrov.

V NLB imajo nadomestila za upravljanje povprečnih mesečnih stanj depozitnih poslov in za upravljanje visokih povprečnih mesečnih stanj na poslovnem računu v treh razredih: 0,04 odstotka na mesec zaračunajo, če je povprečno mesečno stanje od 100.000 do 500.000 evrov, 0,05 odstotka za stanja od 500.000 do pet milijonov evrov in 0,08 odstotka na mesec za stanja nad pet milijonov evrov.

Za pravne osebe in samostojne podjetnike SKB banka z aprilom prehaja na mesečno nadomestilo v višini 0,04 odstotka, trenutno je ta 0,5 odstotka na leto, ter znižuje mejo z 250.000 na 100.000 evrov.

Podobna nadomestila kot preostali za vodenje sredstev podjetjem zaračunavajo tudi v banki Sparkasse, Delavski hranilnici in Lonu.