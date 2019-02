S prevaro poskušajo pridobiti podatke za dostop do spletnega bančništva

Po prevari z lažnimi elektronskimi sporočili, katerih cilj je od uporabnika pridobiti podatke o njegovi kreditni kartici , in ki so skušali prejemnika pretentati, da jih pošilja Gorenjska banka, se je že pojavila nova prevara.

Preko lažnih sporočil poskušajo pridobiti podatke za dostop do spletnega bančništva, so potrdili na Slovenskem nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT in dodali, da že poskušajo onemogočiti lažno spletno stran. Koliko lažnih elektronskih sporočil je bilo poslanih je težko oceniti, a verjetno vsaj nekaj sto. Šlo naj bi sicer za bolj 'površno' prevaro, saj pošiljatelji iz tujine očitno niti niso ločevali med slovenskim in slovaškim jezikom, še sporočajo iz SI-CERT. Kljub temu previdnost ni odveč.