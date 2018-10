Izpad računalniškega sistema v NLB, konec tedna še nekaj težav

Zaskrbljeni bralci so poročali današnjih motnjah v poslovanju Nove Ljubljanske banke. V njihovih poslovalnicah naj bi se delo popolnoma ustavilo, storitev pa v dopoldanskih urah ni bilo možno opravljati. Iz NLB so nam sporočili, da je zaradi načrtovanih nadgradenj aplikacij danes občasno prihajalo do motenj pri poslovanju v enotah banke in pri mobilnem poslovanju (klik). Strokovne ekipe so sicer težavo že odpravile.