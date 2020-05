NLB s 15. junijem zapira deset poslovalnic po Sloveniji

V NLB že dalj časa opažajo, da se uporabniške navade strank spreminjajo in da uporabniki vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja, ki so dodatno pridobili na priljubljenosti v zadnjih mesecih zaostrenih zdravstvenih okoliščin. "Te spremenjene navade bodo prav gotovo tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk naših poslovalnic, zato smo se na podlagi analize ključnih kriterijev, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost, ter predvidenih razmer na trgu odločili, da nadaljujemo z optimizacijo naše poslovne mreže," so navedli pri NLB.

Stranke so o napovedanem zaprtju poslovalnic že začeli obveščati, prav tako so o tem obvestili lokalne skupnosti. V banki bodo poskrbeli za prenos poslovanja s strankami v drugo najbližjo enoto, stranke, ki bi imele zaradi prenosa poslovanja na drugo lokacijo težave z dostopom, pa lahko na domu obišče tudi ekipa mobilnih bančnikov, so navedli na NLB.

Poleg tega bo do konca letošnjega leta NLB ohranjala stik s strankami na različnih lokacijah tudi z mobilno poslovalnico, ki bo kraje po vsej Sloveniji obiskovala po vnaprej določenem urniku. V vseh krajih, kjer zapirajo poslovalnico, pa bankomati po navedbah banke ostajajo na istih lokacijah.