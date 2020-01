Odškodninske tožbe nekoč priljubljene, a izplen boren

NLB je umaknila skoraj 11 milijonov evrov težki odškodninski tožbi proti dvema nekdanjima upravama. Pojasnjujejo, da tožbi na sodišču verjetno ne bi mogla dobiti, z njima pa so imeli doslej le stroške. Prva se je za odškodninsko odločila Intereuropa, ki je že januarja 2010 vložila tožbo v višini 37,5 milijona evrov, sledile so ji še Luka Koper, Vzajemna, Telekom Slovenije in Dars.