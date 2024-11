NLB v devetih mesecih s 427,5 milijona evrov čistega dobička

Tretje četrtletje leta 2024 je k skupno 427,5 milijona evrov čistega dobička NLB Skupine v devetih mesecih leta prispevalo 135,5 milijona evrov. Skupina še naprej raste z 8-odstotno organsko rastjo posojil glede na konec leta 2023; potencial rasti pa se je še dodatno povečal v septembru z uspešnim prevzemom Skupine SLS s hčerinskima lizing družbama v Sloveniji (Summit Leasing Slovenija, Ljubljana) in na Hrvaškem (Mobil Leasing, Zagreb), so zapisali v sporočilu za javnost.

V NLB-ju se krepita tudi upravljanje premoženja in bančno zavarovalništvo, velik vpliv predvsem zaradi močne rasti kreditov in rasti odpravnin pa imajo tudi bančne članice skupine s trgov jugovzhodne Evrope, ki so skupaj k rezultatu prispevale 57 odstotkov.

Kot so zapisali pri skupini, so uspešne izdaje obveznic v prvi polovici leta omogočile neoviran razvoj skupine v eno od ključnih finančnih sil v regiji.

"Na obzorju so spremembe. A v NLB Skupini jim ne le sledimo, ampak pogosto celo narekujemo nekatere trende," je ob objavi rezultatov dejal predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak. "Svojim strankam in gospodarstvu v regiji bomo nudili celovito finančno in transakcijsko podporo. Vse to pa zagotavlja zelo trdne temelje tudi za morebiti bolj turbulentne čase," je dodal.

Na obdobje izzivov pa se je navezal tudi predsednik Nadzornega sveta Primož Karpe. "V Nadzornem svetu močno podpiramo prihodnjo strategijo NLB Skupine, ki bo delničarjem zagotovila dodano vrednost. Sprememba bančnega modela je nesporno dejstvo sedanjosti in prihodnosti, Nadzorni svet pa je prepričan, da jo bo NLB Skupina uresničila," so še zapisali.