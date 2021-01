NLB zaključila skoraj 400-milijonski prevzem: 'To je zgodovinsko'

Nakup Komercialne banke je za ekipo izjemen dosežek, sploh ker smo se leta ukvarjali z umikanjem s trgov, odprodajami in ukinjanjem dejavnosti. Zdaj smo spet v fazi rasti, se veseli predsednik uprave Blaž Brodnjak: "To je v resnici zadnja velika privatizacija v regiji. Verjamemo, da bomo z njo še utrdili svoj tržni položaj. Na drugi strani pa vidimo zelo veliko priložnosti za rast in nadgradnjo operacij v regiji."

Srbska banka ima celo več zaposlenih kot slovenska NLB, kar pa sploh ni ključna pridobitev. "Ta hiša ima 203 poslovalnice in to je največja bančna mreža v Srbiji. Z digitalizacijo se bo to število prilagodilo, ampak to je res širok dostop do množice strank, to je tudi največja vrednost Komercijalne banke," pojasnjuje Brodnjak.