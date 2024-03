NLB zdaj omogoča plačila prek Apple Pay

To je Apple Pay. Vaš iPhone je sedaj vaša NLB kartica.

NLB, vodilna banka na področju inovacij in digitalnih rešitev, je predstavila izjemno novost za svoje stranke: uvedbo Apple Pay , ki omogoča uporabo iPhone naprav kot NLB kartic. S to inovativno rešitvijo želi NLB svojim strankam zagotoviti udobno, varno in sodobno izkušnjo plačevanja.

Apple Pay predstavlja novo dobo brezgotovinskih transakcij, kjer je iPhone postal vaša NLB kartica.

Stranke NLB bodo sedaj lahko izkoristile prednosti tehnologije, ki omogoča enostavno integracijo s sistemom Apple, visoko raven varnosti z uporabo funkcij Touch ID ali Face ID, podporo za plačila na tisoče lokacijah doma in v tujini ter brezstično in hitro plačevanje v trgovinah, aplikacijah in na spletu.

Apple Pay bo strankam NLB omogočal, da svoje vsakodnevne nakupe opravijo hitro, varno in brez težav s prenosom fizičnih kartic. "S tem korakom si prizadevamo zagotoviti najnovejše tehnološke rešitve in najboljšo uporabniško izkušnjo strankam," so povedali na NLB.

NLB je ponosna na svojo vodilno vlogo pri uvedbi inovativnih rešitev na področju bančništva, ki strankam olajšujejo vsakdanje finančne transakcije. Z uvedbo Apple Pay NLB potrjuje svojo zavezanost k izboljšanju izkušenj strank in sledenju najnovejšim trendom na področju digitalnega bančništva.

Za več informacij o tem, kako začeti uporabljati Apple Pay s svojo NLB kartico, obiščite uradno spletno stran NLB ali se obrnite na svojega osebnega bančnega svetovalca.



O NLB:

NLB je vodilna banka v Sloveniji, ki si prizadeva za napredne digitalne rešitve, ki olajšujejo finančne transakcije in izboljšujejo izkušnje strank.

Naročnik oglasne vsebine je NLB.