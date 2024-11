NLP DIPLOMA – 4-dnevna brezplačna spletna delavnica nevrolingvističnega programiranja (NLP)

Številni ljudje danes živijo na avtopilotu, ne da bi se zavedali, kaj vse lahko uresničijo in česa vse so sposobni. Ker o tem niti ne razmišljajo, ali pa se jim zdi nemogoče, sploh ne poskusijo, čeprav si po tihem želijo "nekaj več" v življenju. Živeti življenje, ne le preživeti. Tehnike NLP so na nek način ključ, daljinec do vašega uma, s katerim lahko svoj potencial usmerite proti želenim ciljem in sanjam.

Nataša pravi, da je s tem novim "daljincem" po dobrih 20 letih kariere, dobro leto po hudi izgorelosti in po tem, ko je dala odpoved, začela povsem novo kariero. "Podala sem se na samostojno podjetniško pot. Ustvarjam, uživam, spet sem nasmejana. Sama sem kraljica svojega urnika in svojega življenja. Znam poskrbeti zase in sem veliko bolj kul mami in žena, kot sem bila. Ponosna sem nase. Vesela sem, ker sem opremljena z učinkovitimi tehnikami, s katerimi pomagam sebi in drugim. Sebe sem končno brez slabe vesti postavila visoko, visoko gor."

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je kovček vsestransko učinkovitih orodij, ki podjetnikom, športnikom, terapevtom, trenerjem, učiteljem, staršem ... in vsem tistim posameznikom, ki hočejo "nekaj več", pomagajo, da odkrijejo, razvijejo, nadgradijo in pomnožijo potenciale, ki jih (morda nevede) že vse življenje skrivajo v sebi.

NLP velikokrat imenujemo tudi praktična psihologija, saj vključuje preproste tehnike, s katerimi lahko v 30 minutah ali manj odpravite neželene strahove (npr. strah pred javnim nastopanjem ali strah pred letenjem), povečate samozavest in motivacijo, umirite svoj notranji svet, odpravite škodljive razvade, kot je npr. kajenje, spremenite omejujoča prepričanja ipd. Tehnike NLP bi se morali učiti že v osnovni šoli, saj omogočajo hitrejše in bolj učinkovite spremembe v primerjavi s tradicionalnimi pristopi, ki bi morda trajali mesece ali celo leta.

Če se za hip ozremo v (pred)zgodovino NLP, ne moremo mimo pionirja na področju modeliranja odličnosti, Napoleona Hilla. Njegova pot se je začela leta 1908, ko je intervjuval Andrewa Carnegieja, enega najbogatejših ljudi tistega časa. Po tem srečanju je Hill začel raziskovati skrivnosti uspeha. Po več kot dvajsetih letih raziskav, med katerimi je proučeval življenja več kot 500 uspešnih posameznikov, je napisal knjigo Z idejo do bogastva. Njegova knjiga in formula za uspeh sta pomagali številnim ljudem, da so postali milijonarji in finančno uspeli.

Podobno strategijo modeliranja odličnosti sta v 70. letih prejšnjega stoletja uporabila tudi soustanovitelja NLP, dr. Richard Bandler in dr. John Grinder. Opazovala sta najuspešnejše terapevte in ugotovila, kaj so oni počeli, da so ljudem pomagali odpraviti strahove, spremeniti omejujoča prepričanja in dosegati želene spremembe pri pacientih že na enem samem srečanju, medtem ko so nekateri prej leta in leta obiskovali terapije brez uspeha. NLP je zaslovel prav s tem, da lahko pomaga ljudem takoj po izvedbi tehnike.

Preden začnete uporabljati tehnike NLP, si postavite merljiv cilj. Določite si, kaj boste storili za dosego tega cilja in zakaj si ga želite uresničiti. Na primer: Do datuma xy zaslužim 100.000 EUR. V zameno za to bom dnevno počel_a xz (tukaj konkretno navedite aktivnosti, ki vam bodo pomagale pri uresničevanju tega cilja), ker si želim pomagati svoji družini in ljudem, ki so v stiski. Podobno lahko to naredite za cilje na področju zdravja, partnerstva, kariere, telesne teže ipd.