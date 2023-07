NLP nad Slovenijo? Pilot poročal o 'svetlih lučeh, ki so skakale po nebu'

Pilot: Imam nekoliko nenavadno vprašanje, ampak ali v smeri urinega kazalca ena do dve, na razdalji približno 40 ali pa 50 milj, leti kakšno vojaško letalo? Kontrolor : 40 milj, kazalec na ena? Pilot : Ja. Morda (signal je bil prekinjen). Kontrolor : Pravzaprav ni poročil o kakršnem koli vojaškem prometu. Pilot : V redu, sprejeto. Trenutno proti nam sveti močna luč. Tik, preden sem vas poklical, je svetila proti nam, nato pa je izginila in začela utripati. Nato je skakala naokoli po nebu in znova začela neprekinjeno svetiti.

Vlada oziroma obveščevalci sicer v poročilu niso ponudili dejanskega odgovora na to, kaj v resnici stoji za več kot 140 nenavadnimi nebesnimi pojavi, ki so jih zabeležili v zadnjih dveh desetletjih. Nikakršnega dokaza namreč ni, da bi lahko za njimi stala tajna napredna tehnologija držav, kot sta Kitajska in Rusija, ali morda celo zunajzemeljska bitja, a po drugi strani vsega tega tudi ni mogoče izključiti, so zapisali avtorji poročila, sodelavci Pentagona in tajnih obveščevalnih služb.

Tudi po objavi poročila, ki ga je na devetih straneh spisal Pentagon, tako številna vprašanja ostajajo brez odgovora.