NMP: nujna je temeljita reorganizacija, a kdaj bo izpeljana?

Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, bo ključni ukrep reorganizacijskega sistema nujne medicinske pomoči (NMP) vzpostavitev dispečerske službe zdravstva: "Ključno je, da razpolagamo s podatki o obremenitvah, odzivnih in dostopnih časih, ki jih bo na podlagi enakih meril zagotovila dispečerska služba. S pomočjo podatkov bo nato izvedena revizija mreže službe NMP."

A kdaj bo ta sprememba zaživela, na ministrstvu ne odgovarjajo. Po njihovih besedah je časovnica odvisna od vzpostavitve dispečerske službe in tega, kako bodo potekali dogovori med deležniki. Napovedujejo pa, da bo reorganizacija potekala fazno: najprej bodo zagotovili pogoje za delovanje satelitskih urgentnih centrov, pozneje pa bo sledila optimizacija mreže enot NMP.

Pravilnik o dispečerski službi so objavili že oktobra 2017, službo pa so ustanovili pod okriljem Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana marca 2018. Njen operativni del bodo zagotovili v dveh ločenih centrih. Ljubljanski je še v gradnji, mariborski pa že deluje v sodobnih in tehnološko podprtih prostorih.

Dispečerska centra bosta informacijsko povezana v skupen virtualni center

Dokončno oblikovanje dispečerske službe je odvisno tudi od postopkov javnega naročanja in tehnoloških pogojev, kot sta vzpostavitev enotnega sistema radijskih zvez za potrebe zdravstva in celovita informacijska rešitev. Mariborski in ljubljanski center bosta namreč informacijsko povezana in bosta delovala kot en virtualni center. Vzpostavitev informacijske infrastrukture bo tudi glavni strošek, končna vrednost pa še ni znana, so zatrdili na ministrstvu."Trenutno v sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje vzpostavljamo digitalno mobilno radijsko omrežje, obenem pa pripravljamo in vzpostavljamo informacijsko-komunikacijski sistem," so navedli. Povezava obeh dispečerskih centrov bo zagotovila visoko raven zanesljivosti tudi v primeru izrednih dogodkov, so še zagotovili.