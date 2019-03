Nobelov nagrajenec za fiziko Haldane zaprisegel kot slovenski državljan

Profesor univerze Princeton Duncan Haldane si je leta 2016 delil Nobelovo nagrado za fiziko za teoretske raziskave stanja snovi. Haldane je že v 80. letih dvajsetega stoletja na primer razložil magnetične značilnosti atomske verige v določenih snoveh. To bo v bodoče prispevalo k razvoju novih materialov in elektronskih komponent.

Haldanova mati Ljudmila Renko se je rodila leta 1919 v Borovljah. Njen oče se je tja priselil z Gorenjske in se poročil s Koroško Slovenko ter odprl trgovino. Ko je avstrijska Koroška po plebiscitu pripadla Avstriji, družina ni dobila avstrijskega ampak jugoslovansko državljanstvo. Nacisti so Haldanovega dedka izgnali v taborišče, matere pa niso, ker je bila takrat študentka medicine na Dunaju.

Ob koncu druge svetovne vojne se je vrnila domov in delala kot zdravnica v partizanski vojaški bolnišnici, ki so na kratko zasedli Koroško. Tam je spoznala škotskega zdravnika, s katerim se je poročila in preselila v Veliko Britanijo. S poroko je izgubila jugoslovansko državljanstvo, Haldane pa se danes opredeljuje kot pol Škot in pol Slovenec.

V petek je po slovesni zaprisegi pred veleposlanikom Stanislavom Vidovičempostal Slovenec tudi uradno in bo dobil potni list.