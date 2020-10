Nobelova nagrada za ekonomijo v roke Američanoma Milgromu in Wilsonu za izboljšave na področju dražb

Tehnično sicer ne gre za Nobelovo nagrado, saj je Alfred Nobel ni omenil v svoji oporoki, a jo podeljujejo v njegovem imenu in skupaj z ostalimi Nobelovimi nagradami. Nagrado za ekonomske znanosti v spomin na švedskega industrialca in izumitelja dinamita Nobela je leta 1968 ustanovila švedska centralna banka ob svoji 300. obletnici. Prvič so jo podelili leta 1969 Ragnarju Frischu in Janu Tinbergenu. S tem je omenjena nagrada precej mlajša od "pravih" Nobelovih nagrad. Slednje namreč podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil Nobel.