Nobelova nagrada za mir japonskemu gibanju preživelih po atomski bombi

Nobelovo nagrado za mir za leto 2024 je prejela organizacija Nihon Hidankyo, sicer znana tudi pod imenom Hibakuša, ki so jo ustanovili preživeli po atomski bombi, odvrženi na Hirošimo in Nagasaki leta 1945. 141. nagrajenec bo prejel denarno nagrado v višini okoli milijona dolarjev (dobrih 900 tisoč evrov).

Nagrado je prejela zaradi svojih prizadevanj za svet brez jedrskega orožja. Norveški Nobelov odbor je v Oslu ob razglasitvi dejal: "Nekega dne preživeli po atomskih bombah, odvrženih na Hirošimo in Nagasaki, ne bodo več med nami, da bi pričali o zgodovini. Toda nove generacije na Japonskem z deljenjem spominov in stalno predanostjo prenašajo izkušnje in sporočila prič."

"Letošnja nagrada se pridružuje uglednemu seznamu nagrad za mir, ki jih je odbor že podelil zagovornikom jedrske razorožitve in nadzora nad orožjem. Nobelova nagrada za mir za leto 2024 izpolnjuje željo Alfreda Nobela po priznanju prizadevanj v največjo korist za človeštvo," so še dodali.

Eden od vodij organizacije Nihon Hidankyo Toshiyuki Mimaki je na medijski konferenci v Tokiu položaj otrok v Gazi primerjal s položajem na Japonskem ob koncu druge svetovne vojne, poroča The Guardian.

'Naj bo bomba, odvržena na Nagasaki, zadnjič, ko je bilo v vojni uporabljeno jedrsko orožje'

Že v preteklosti so sicer Nobelovo nagrado za mir prejeli posamezniki ali organizacije, ki so se borile za jedrsko razorožitev. Leta 2017 je tako nagrado prejela mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja. Leta 1995 sta jo prejela Pugwash Conferences on Science and World Affairs in fizik Joseph Rotblat – edini znanstvenik, ki je opustil projekt Manhattan v laboratoriju Los Alamos.