Noben lastnik psa ali mačke v Sloveniji se še ni odločil za testiranje živali

Včeraj smo poročali, da so na veterinarski fakulteti v Ljubljani odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom pri hišnih ljubljenčkih. To je beli dihur. Na veterinarski fakulteti smo poiskali še nekaj odgovorov na vprašanje o testiranju hišnih ljubljenčkov, ki še poteka.

"Do sedaj se je le nekaj lastnikov psov in mačk zanimalo za testiranje svojih živali, nihče se pa za to ni odločil. Na kliniki za ptice, glodavce in male sesalce testirajo tudi druge vrste hišnih ljubljenčkov ter prostoživeče ptice. Prvi primer okužbe z novim koronavirusom je bil potrjen pri belem dihurju prav v zadnjem tednu."

Na vprašanje, ali že lahko sklepajo o tem, ali je okužba z novim koronavirusom škodljiva za hišne ljubljenčke, odgovarjajo, da so do sedaj na voljo le poročila o posameznih primerih prisotnosti novega koronavirusa: "Še vedno ne vemo, ali se virus pri teh živalih lahko razmnožuje in posledično povzroči bolezenske znake. Izjema so minki in hrčki, pri katerih se razvijejo bolezenski znaki. Ker se pri tej živalski vrsti virus uspešno razmnožuje, so te lahko tudi potencialni vir okužbe za človeka."