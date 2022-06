'Nobena kazen ne more nadomestiti življenja'

Od oškodovancev in svojcev žrtev, ko razočarani obstanejo na sodiščih ob razglasitvi sodbe, tudi ko je krvnikom njihovih najdražjih izrečena najvišja možna kazen, smo vajeni slišati, da v nasprotju s pričakovanji ne občutijo prav nobenega olajšanja, utehe ali duševnega miru. Le redko pa to novinarji slišimo iz ust storilcev, obsojencev, morilcev. Zato se mi je izrečeni stavek močno vtisnil v spomin. Slišala sem ga v nekaj kvadratnih metrov veliki samski sobi v petem bloku največjega slovenskega zapora na Dobu. Tam sem se pogovarjala z danes 34-letnim moškim, ki je že devet let za zapahi zaradi brutalnega umora v sostorilstvu.

Pred visokimi vrati največjega zapora pri nas me ob zadnjem obisku pričakata dva pravosodna policista, medtem ko naju s snemalcem praviloma vselej spremlja le eden. A nič ne vprašam, zakaj, ali gre za morebitno višje varnostno tveganje, ali morda komu od tu zaprtih ne ustrezajo naši dokaj pogosti obiski ali pa gre zgolj za slučaj, kajti moje misli so povsem osredotočene le na človeka, ki bo govoril z nami. Ura je malce čez deseto in zunaj ni veliko ljudi. Tisti, ki delajo, so v delavnicah, ostali pa v svojih sobah, manjših ali večjih. Sami ali v skupini sojetnikov. Dan je zelo vroč, a Dob ima srečo, ker leži sredi narave, tudi sam, znotraj zidov, je ovit v zelenje in cvetlice. In, ne boste verjeli, te cvetlice z vso skrbnostjo in vsakodnevno ureja znani gostilničar iz Ljubljane, ki je bil obsojen na 30 let zaradi umora. Skupina sedmih je bila obtožena ugrabitve treh podjetnikov in umora dveh od njih, vsak s svojim deležem odgovornosti. Zapornik, ki na Dobu ureja cvetlične grme in zelenice, je dobil najvišjo možno kazen. Srečava se pred blokom številka pet in malce poklepetava. Tudi z njim sem nameravala opraviti razgovor, a zaenkrat tega še ne želi. Pohvali se s cvetlicami, kaže, da mu to res veliko pomeni. Ob tem pa razmišljam, da si pač tudi v takih življenjskih okoliščinah, pač moraš nekaj najti za početi, nekaj, kar te bo veselilo, nekaj, kar ti bo dajalo željo, da se jutri spet zbudiš. Poslovimo se od zaporniškega cvetličarja in se napotimo k obsojencu, ki bo povedal, zakaj se je znašel v zaporu pri svojih 25. In kaj je storil, da bo tu moral preživeti kar 20 let svojega mladega življenja.

icon-expand Sara Volčič FOTO: POP TV

Pravosodni policist odklene vrata bloka in čez hodnik, ki je kar nekoliko strašljiv in res spominja na zapore iz filmov. Tukaj se zaprtim ne godi lepo. Prazen je, slabo osvetljen, na obeh straneh pa vrata obsojencev in popolna tišina. Po stopnicah se vzpnemo v drugo nadstropje, pravzaprav vzpenja se pravosodni policist, jaz bolj lovim sapo za njim. Ja, v zelo dobri formi morajo biti ti možje, imeti morajo ves čas moč, da ukrepajo, če se zgodi kaj nepričakovanega. Skoraj na koncu hodnika pravosodni policisti potrka na vrata, jih odklene, na široko odpre vrata in obsojencu le na kratko navrže: "Obisk." Pričaka nas moški, nižje postave, a zelo krepak. Moja prva misel je bila: Ta pa redno obiskuje zaporniški fitnes. Prijazno pozdravi, mlajši je videti, kot sem pričakovala. S snemalcem Markom Deuom v sobici, ki je pretesna že za enega, najdeva način, kako spraviti vanjo dva stola, da lahko ta intervju tudi posnamemo. "Veste, nobena kazen ne more nadomestiti življenja. Ta človek je mrtev, nazaj ga ne bo. Tega, kar čutim do dejanja, ki sem ga storil, se z besedami ne da opisati. Tudi z dejanji tega ne morem popraviti. Nazaj v preteklost ne morem, pa bi zelo rad šel in to popravil. A istočasno ne smem dovoliti, da bi to, kar sem storil, ves čas bilo v mojih mislih, kajti potem bi me to ustavljalo, ne bi sploh mogel naprej. Vpliv imam samo na svojo prihodnost in tja usmerjam vse svoje moči, čeprav je svoboda še daleč," mi zaupa. V oddaji Svet boste danes slišali, kaj si želi početi v svoji prihodnosti in kako bo skušal vsaj v nekem majhnem delu popraviti vtis, ki ga je omadeževal s krvjo v svoji mladosti.

icon-expand Prizor iz zapora na Dobu FOTO: Sara Volčič