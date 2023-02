'Nobena organizacija Slovenije ne more prisiliti v obvezno cepljenje'

Danes sta več o dokumentu povedala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vodja Službe za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo Vesna Kerstin Petrič .

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je 13. februarja letos javno predstavila ničelni osnutek novega mednarodnega instrumenta za pripravljenost, preprečevanje in odziv na pandemije na globalni ravni. Države članice naj bi ta instrument obravnavale na več zasedanjih Medvladnega pogajalskega telesa SZO in do maja 2024 uskladile dokument, ki se bo sprejemal na takratni Generalni skupščini SZO.

Loredan poudarja, da nobena organizacije ne more prisiliti Slovenije v obvezno cepljenje.

Kot je uvodoma dejal minister, je namen predstavitve tega instrumenta, da se prekine "nepotrebno nezaupanje in strah v povezavi z dogajanje v SZO". Ob tem pa je poudaril, da nobena organizacije Slovenije ne more prisiliti v obvezno cepljenje.

Glede na izkušnjo s pandemijo svet potrebuje usklajen mednarodni dokument, ki pa bo za Slovenijo zavezujoč šele takrat, ko ga ratificira državni zbor in se ga ustrezno implementira v našo zakonodajo, je dejal Loredan. Strahovi, da nam lahko kdor koli odredi, kako bomo obvladovali morebitno novo epidemijo, so odveč, še poudarja minister.

Vesna Kerstin Petrič, ki je tudi članica izvršnega odbora SZO, je pojasnila, da bilo že v letu 2020, ko se je začela epidemija, jasno, da bo to največja zdravstvena kriza vseh časov.

Pandemija je v največji meri prizadela najbolj revne države, ki imajo že v osnovi šibke zdravstvene sisteme. Ta zdravstvena kriza je pomenila še dodatno breme za vse zdravstvene sisteme, s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev in zdravstvenimi sistemi, ki so na robu svojih zmogljivosti, se spopadajo tudi drugje po svetu in Evropi, ne samo v Sloveniji.

Zdravstvena kriza, ki jo je sprožila pandemija, je dala misliti, da potrebujemo nov sistem, da se podobna kriza ne bo ponovila, pojasnjuje Kerstin Petričeva. Že maja 2020 je bila pri SZO ustanovljena neodvisna skupina, ki je spremljala dogajanje in maja 2021 je podala svoje ugotovitve, in sicer da države mednarodnega zdravstvenega pravilnika ne izvajajo tako, kot bi ga morale, in da med državami obstaja velika neenakost, ko se zgodi globalna kriza. Zato bo treba razmišljati globalno pri odzivu na podobne krize, pa je še ena od ugotovitev neodvisne skupine.

Predvideva se, da bo novi mednarodni instrument sprejet maja naslednje leto na generalni skupščini SZO. Z dokumentom naj bi zagotovili večjo enakost v odzivu na pandemije in večjo enakost v pripravljenosti na pandemijo. Veliko je namreč govora o globalni solidarnosti, o kateri se pred pandemijo ni veliko govorilo, je pojasnila Kerstin Petričeva.

Pri tem pa poudarja, da bo temelj dokumenta spoštovanje človekovih pravic in načelo enakosti, solidarnosti in transparentnosti ter zaveza k takojšnjemu obveščanju mednarodne skupnosti o novih patogenih. In pa: "Poziv k obveznemu cepljenju za katero koli bolezen ni predmet novega mednarodnega instrumenta."