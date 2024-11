'Nobena uporaba drog ni varna, lahko pa jo naredimo manj tvegano'

V Novi Gorici so minuli teden odprli prvo varno sobo za uporabnike drog. Vendar pa vstopa v sobo, ki uporabniku ponuja varen prostor, sterilne pripomočke in strokovno pomoč, nima kar vsakdo. Kot nam je povedal strokovni vodja programa Goriška varna soba Luka Mrak , morajo uporabniki drog ob tem izpolnjevati določene kriterije.

"Ko se prvič vključi v program, z uporabnikom izpolnimo daljši, poglobljen vprašalnik glede njegovega osebnega statusa, zdravstvenega stanja, kariere, uporabe drog in podobno. To so podatki, na podlagi katerih ga bomo lahko vsako leto spremljali in evalvirali. Prav tako pa bomo lahko ocenili tudi, kakšen vpliv ima program na te ljudi," je pojasnil.

Varna soba se je uradno odprla 14. novembra, neuradno pa sicer že avgusta. Vse od takrat se je v program vključilo že 22 aktivnih uporabnikov. "Aktivni so tisti, ki so se vključili v program z namenom uporabe drog in so drogo tu tudi že uporabljali, pasivni pa so tisti, ki droge še niso uporabljali, a vseeno pridejo na razbremenilni pogovor, prevezat rano, na neke zdravstvene posvete," je pojasnil.

Kot je povedal Mrak, so v sklopu projekta uredili prostore v dnevnem centru ter zaposlili socialno delavko in medicinsko sestro. "Prisotnost medicinske sestre je tudi pogoj, da lahko takšen program v okviru slovenske zakonodaje sploh deluje." 117. člen kazenskega zakonika namreč pravi, da je vsakršna uporaba ali nudenje prostorov za uporabo drog prepovedana in kazniva, razen pod zdravstvenim nadzorom, ki ga izvaja javna zdravstvena institucija. Tu so se povezali z Zdravstvenim domom Nova Gorica, od koder prihaja medicinska sestra.

Medicinska sestra se sicer v varni sobi ukvarja z različnimi vidiki zdravja, uporabnike pouči tudi o pomenu umivanja in razkuževanja rok, kar morajo narediti pred uporabo drog v njihovih prostorih. "Včasih kdo vpraša, zakaj je to potrebno, in takrat mu skušamo z nekim človeškim, morda tudi humornim pristopom odgovoriti na vprašanje. Opažamo, da nas uporabniki poslušajo in upoštevajo, nekateri so se začeli celo med seboj opominjati na higieno rok tudi pred obedovanjem."

Strokovni vodja programa je ob tem poudaril, da varna soba zasleduje predvsem tri glavne cilje. Prvi je ta, da se prepovedana droga umakne z ulice: "Z varnimi sobami, v Evropi jih je okoli 100, želimo preprečevati ustvarjanje t. i. odprtih scen, kjer bi se množično zbirali uporabniki drog. S tem želimo zmanjšati spremljajoče negativne aktivnosti, kot je kršenje javnega reda in miru, preprodaja drog in podobno."

Tudi to so tiste dobre navade, ki jih želijo širiti. "Gre torej za neko spreminjanje izjemno tveganih navad in vedenj v manj tvegane. Za nas je uspeh že to, da uporabnik namesto dimelj ali vratu za injeciranje droge uporabi kakšno drugo manj tvegano mesto. Še bolje pa je, če z injeciranja preide na kajenje," je dejal ter ob tem priznal: "Ne živimo v utvari, da bodo ljudje zaradi našega programa enostavno prenehali uporabljati droge." Verjamejo pa, da lahko vplivajo na ljudi in jih naučijo, kako bolje poskrbeti zase in za svoje zdravje.

Zadnja desetletja prejšnjega stoletja je zaznamovala epidemija virusa HIV, ki je v nekem trenutku ušla izpod nadzora. Kot je poudaril sogovornik, si česa takšnega v današnjem času ne želi nihče. HIV sicer po njegovih besedah trenutno ni tako razširjen, se pa pojavljajo okužbe s hepatitisom B in C.

Vsi, ki sodelujejo pri projektu varne sobe in nadzirajo uporabnike pri uživanju drog, morajo biti izobraženi glede temeljih postopkov oživljanja ter o drugih osnovnih zdravstvenih postopkih. Podobno morajo biti vešči tudi socialnega dialoga.

"To so osebe, ki so zelo šibko opremljene s socialnimi in delovnimi veščinami. Ne vedo, kako se znajti v zunanjem svetu. Naučiti jih je treba, da imajo tudi oni pravico do zdravnika, ne znajo uveljavljati pravic iz javnih sredstev. Pomagamo pa jim tudi pri tem, da najdejo neko zaupanje vase," je razložil Mrak. S sodelavci jih tako učijo tudi socialnih veščin, da "z nasmehom dobiš več kot s konfliktom". "Prek videnega in izkušenj se nato počasi naučijo, kako sodelovati, povedati, kaj rabijo, delovati znotraj družbe," je dodal.

Socialna delavka, ki je zaposlena pri projektu, se ukvarja prav s socialnimi sferami osebe s ciljem socialnega vključevanja. Skupina uporabnikov drog, ki prihaja k njim, je po besedah sogovornika močno zapostavljena in odrinjena na rob, "v določenih primerih celo čez rob". Socialna delavka tako uporabnike povpraša tudi o njegovi nastanitvi, o zavarovanju, o njegovem socialnem krogu ipd. Številni so namreč izločenih iz svojih primarnih družin, pogosto se družijo le z ostalimi uporabniki.

Čeprav se program izteče leta 2025, si Mrak želi, da bi bil njihov projekt odskočna deska za vzpostavitev še večjega števila varnih sob po Sloveniji. "Trenutno je to res v nebo vpijoče potrebno v Ljubljani. Tam bi jih bilo smiselno vzpostaviti več, ne le eno. Prav tako pa seveda tudi v drugih urbanih središčih, kot so Maribor, Kranj, Celje. Takšen program bi bil sicer potreben tudi v drugih občinah Severne Primorske, saj smo problem zaznali širše v regiji. Ampak obstaja več vrst varnih sob, tudi mobilne varne sobe, ki bi nam omogočile delo na več lokacijah," je upe za prihodnost razkril sogovornik.

Z njihovo pomočjo so tudi ustvarili varno sobo. Ker je to prvi tovrsten projekt v Sloveniji, načrti za izgradnjo takšnega prostora za uživalce drog niso obstajali že pred tem. Zasnovani koncept so tako kasneje skupaj dopolnjevali in prilagajali, da je lahko varna soba naposled tudi zares zaživela.

A njegova tiha želja je ob tem tudi, da bi naredil družbo bolj sočutno, razumevajočo in vključujočo. "Da bi torej načela in vrednote začela sijati tudi izven prostorov varne sobe. Da bi ljudje začutili, zakaj je treba poskrbeti za uporabnike drog oz. zakaj je v resnici treba poskrbeti za vse ranljive skupine," je poudaril. Med uporabniki drog so namreč tudi brezdomne osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju, gibalno ovirani, starejši in tudi zelo mladi. Prav tako so tu ženske, solni delavci in delavke.

Kot je povedal, je sicer osnova neposredno delo z uporabniki drog, a ob tem je pomembno tudi prenašanje informacij na ostale strokovne deležnike v skupnosti. Z drogami se namreč v življenju sreča ogromno število ljudi, nekoliko manjši del, jih uporablja občasno, nekateri jih redno.

"Med njimi številni nimajo težav z uporabo drog. Je pa seveda tu tudi tisti manjši del najbolj ranljivih, ki ima zelo velike težave in ki jim skušamo pomagati," je pojasnil ter ob tem javnosti namenil sporočilo: "To je resna stiska. To je zasvojenost, bolezen, ki je ne moreš nadzirati. Nikoli ne veš, kdaj boš pomoč potreboval sam, tvoji svojci ali nekdo, ki ga poznaš."

Locirani ob policijski postaji: 'Na policiste želimo gledati kot na zaveznike'

Locirani so sicer v neposredni bližini novogoriške policijske postaje, zaradi česar bi bila lahko marsikatera odločitev uporabnika, da se pridruži programu, zamajana. A kot je povedal Mrak, imajo sami s policisti zelo dobre izkušnje, prav tako pa imajo sklenjen tudi neformalni dogovor, da policisti na območje varne sobe ne prihajajo, razen če bi jih poklicali sodelavci Šenta ali pa kake nujne zadeve.