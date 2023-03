Za izvedbo letalske obrambe pred točo na območju severovzhodne Slovenije v letošnjem letu do roka ni prispela nobena ponudba, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skladno s tem ni oddalo javnega naročila in je občine pozvalo k posredovanju pooblastil za vnovično izvedbo skupnega javnega naročila.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je sporočilo, da do roka ni prejelo nobene ponudbe za izvedbo letalske obrambe pred točo. icon-expand Toča na Štajerskem FOTO: Bralka Predmetno javno naročilo je bilo 9. 3. 2023 objavljeno na portalu javnih naročil – Izvajanje aktivnosti, potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom, na območju Severovzhodne Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je bilo objavljeno tudi v dodatku k Uradnemu listu EU dne 10. 2. 2023. Ministrstvo do roka za oddajo ponudb, ki je bil 15. 3. 2023, ni prejelo nobene ponudbe. Zato se predmetno javno naročilo ne odda, so še sporočili. PREBERI ŠE Spreminjanje vremena: rešitev ali 'morfij' za podnebno krizo? MKGP je pozval občine za posredovanje pooblastil za ponovno izvedbo skupnega javnega naročila za Izvajanje aktivnosti, potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom, na območju Severovzhodne Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo. Rok za oddajo pooblastil je 30. 3. 2023, so še dodali. PREBERI ŠE Študije: letalska obramba proti toči ni učinkovita, ministrstvo: upoštevamo mnenje kmetov Že leta se med stroko in lokalnimi skupnostmi sicer krešejo polemike o učinkovitosti letalske obrambe proti toči. Ta se je sicer obdržala še iz časa Sovjetske zveze, vse analize pa kažejo, da je tovrstni boj proti naravi brezpredmeten. Kljub temu v Sloveniji za to vsako leto namenimo okoli 250.000 evrov.