Brez sankcij za kirurga, ki je čakalne vrste izkoristil za dodaten zaslužek

Na UKC Maribor so na zahtevo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opravili izredni notranji nadzor, a zoper Voršiča niso uvedli nobenih ukrepov, ugotavljajo novinarji omenjenega portala. "Komisija je med nadzorom ugotovila, da je delavec sam, brez mnenja konzilija zdravnikov specialistov nevrokirurgov, na ZZZS posredoval odgovor glede razumnega časa, v katerem naj bi se opravil operativni poseg pri zavarovani osebi glede na njeno zdravstveno stanje ," so zapisali.

Po informacijah portala Necenzurirano so se pri tem sklicevali na notranje akte, po katerih ne morejo kaznovati zaposlenega, če je od dogodka minilo več kot leto dni. A nadzor naj bi bil v resnici končan najpozneje oktobra lani, Voršič pa je sporno mnenje podpisal decembra 2020, torej manj kot leto dni pred tem.

Prav tako v UKC Maribor niso razkrili, kolikšno kazen so morali plačati. Ta podatek je novinarjem uspelo pridobiti šele od ZZZS – UKC Maribor je moral za povračilo stroškov zdravljenja v tujini plačati skoraj 4.000 evrov, hkrati so jim zaradi neustreznega vodenja čakalnega seznama v Voršičevi ambulanti izrekli še 2800 evrov pogodbene kazni. Skupaj torej skoraj 7.000 evrov.

Pacienta poslal na svojo kliniko v Zagrebu

In kaj se je sploh zgodilo? Leta 2017 so pacienta zaradi dolgoletnih hudih bolečin v hrbtenici napotili k Voršiču, a njegova bolečina kljub več posegom ni pojenjala. Oktobra 2020 ga je Voršič pod stopnjo nujnosti "hitro" vpisal na čakalni seznam za operativni poseg. Na vrsto za operacijo bi prišel septembra 2022, a mu je kot alternativo ponudil operacijo v tujini. Pacient se je strinjal, že v nekaj tednih pa je dobil termin na kliniki v Zagrebu. Tam ga je Voršič operiral v začetku lanskega leta, brez vednosti in soglasja nadrejenih.

Ne samo, da se je to zgodilo v času, ko je UKC Maribor zaradi epidemije in hudega pomanjkanja kadra vsem zaposlenim prepovedal delo v zasebnih zdravstvenih ustanovah, Voršič operacije v nobenem primeru ne bi smel opraviti na Hrvaškem, saj so pacienti do operativnega posega v tujini po zakonodaji upravičeni le, če je v Sloveniji čakalna doba predolga ali če je presežen razumen čas čakanja, to pa v tem primeru ni bilo izpolnjeno.

Še več. Da se je zadeva sploh lahko izvedla, je bilo potrebno mnenje konzilija zdravnikov, ki so ga v Ljubljani prejeli iz UKC Maribor. A izkazalo se je, da ga je podpisal kar Voršič sam, saj naj bi bil predstojnik njegovega oddelka, dr. Janez Ravnik, takrat na dopustu. To pa je v nasprotju s pravili, ki prepovedujejo, da bi zdravniki sami napotovali svoje paciente na zdravljenje v tujino.

400 evrov kazni zaradi preskakovanja čakalnih vrst

V UKC Maribor so po podatkih novinarjev portala Necenzurirano uvedli tudi upravno-epidemiološki izredni notranji nadzor, povezan z Voršičevim dopustom v Namibiji, kjer je operiral, ne da bi za to imel dovoljenje delodajalca. Februarja lani se je v Slovenijo vrnil okužen z južnoafriškim sevom novega koronavirusa, nato pa v svoji ordinaciji mimo čakalnih vrst pregledoval paciente.