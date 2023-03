Kmalu bo uradno konec zime. Dvajseti marec prinaša pomladansko enakonočje, ko bosta dan in noč enako dolga, potem pa bo svetlejši del dneva daljši. Narava se pospešeno prebuja, še toliko bolj, ker so bile temperature v zadnjih štirih tednih v večjem delu Slovenije za vsaj dve stopinji nad dolgoletnim povprečjem. A kot je za prehod med zimo in pomladjo značilno, se lahko vreme spremeni. Lahko torej zima še zamahne z repom?