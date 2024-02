Noč inovacij v Kranjski Gori

OGLAS

Umetna inteligenca je postala gonilna sila inovacij v mobilni tehnologiji, ki spreminjajo način, kako uporabljamo in dojemamo pametne telefone. Samsung Galaxy S24 serija, ki je bila slovenskim navdušencem predstavljena prejšnji teden 17.1.2024 v Kranjski Gori na lokalnem Unpacked dogodku, predstavlja začetek te revolucije z izjemnimi funkcijami umetne inteligence, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in večjo produktivnost.

Revolucija v oblikovanju in zasnovi Srce nove serije telefonov Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24+ in Galaxy S24 je Galaxy AI(1), sistem umetne inteligence, ki se neomejeno prilagaja potrebam uporabnika. Umetna inteligenca ne le izboljšuje osnovne funkcije telefona, temveč odpira nova obzorja v komunikaciji in ustvarjalnosti. Galaxy S24 serija se ponaša z najsvetlejšim zaslonom doslej, s svetilnostjo 2600 nitov. To pomeni, da je zaslon odlično viden tudi na sončen dan, kar je odlična novica za vse, ki veliko uporabljajo svoje telefone na prostem. Vse tri različice S24 serije se ponašajo s prilagodljivimi frekvencami osveževanja zaslona od 1 do 120 Hz. Ta dinamična prilagoditev zagotavlja, da so slike na zaslonu vedno tekoče in kristalno čiste, ne glede na to, ali berete, brskate po spletu ali igrate igre.

Napredna fotografija s pomočjo umetne inteligence Kamera je vedno ključna lastnost pametnih telefonov in Galaxy S24 serija se lahko pohvali z vrhunsko kamerož. Galaxy S24 Ultra se izkaže kot pravi kralj fotografije s sistemom Quad Tele, ki omogoča do 100-kratno digitalno povečavo. Funkcija Nightography pa izboljša kakovost nočnih fotografij, zmanjšuje zamegljenost in izboljšuje kakovost posnetkov v slabih svetlobnih razmerah. Umetna inteligenca omogoča tudi uporabo funkcije Generativno urejanje za preoblikovanje in izboljšanje fotografij (Generative edit), kjer lahko preoblikujete svoje fotografije, ustvarjate popolne kompozicije ter celo odpravljate učinke ukrivljenih slik. Umetna inteligenca je vaša ustvarjalna pomočnica, ki vam pomaga doseči profesionalne rezultate. Kadar želite akcijski videoposnetek upočasniti, nova funkcija Instant Slow-mo, na Samsung Galaxy S24 seriji, na podlagi gibanja ustvari dodatne kadre in tako nemoteno upočasni akcijske trenutke za bolj podroben pogled.

Iskanje z obkroževanjem Galaxy S24 serija predstavlja tudi inovativno funkcijo Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) z Googlom, ki uporabnikom omogoča, da z dolgim pritiskom na gumb Domov in preprostimi gestami na zaslonu takoj dostopajo do informacij in konteksta, povezanega z vsebino, ki so jo obkrožili na zaslonu. Poleg naprednih komunikacijskih in vizualnih funkcij, Galaxy S24 serija prinaša tudi vrsto drugih funkcij UI, ki izboljšujejo vsakodnevno uporabo, kot je funkcija Pomoč za zapiske (Note Assist) v aplikaciji Samsung Notes, ki bistveno izboljša organizacijo in produktivnost uporabnikov. Poganja jo umetna inteligenca in avtomatsko ustvarja povzetke ter predloge za zapiske, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše zapisovanje misli in idej.

Unpacked v Kranjski Gori Samsung je prejšnji teden v restavraciji Oštarija, v Kranjski Gori, gostil ekskluzivni dogodek Galaxy Unpacked. Na dogodku so bile predstavljene Samsung najnovejše naprave iz Galaxy S24 serije. Ob 19.00 se je začel neposredni prenos predstavitve Galaxy Unpacked v živo iz San Jose-ja v Kaliforniji, ZDA. Udeleženci so si tako lahko ogledali najnovejše inovacije iz Samsung Galaxy S24 serije na zaslonih, hkrati pa tudi v živo. Samsung je namreč v namen dogodka postavil izkustveni iglu v katerem so si obiskovalci lahko ogledali in preizkusili najnovejše mobilne naprave Samsung. Dogodek se je po uradnem delu prevesil v prijetno zabavo in druženje. Gostje so se zabavali ob glasbi glasbene skupine Pantaloons , zimski prizor Kranjske Gore pa je poskrbel za edinstveno kuliso.

