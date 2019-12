Noču, ki je razkril preplačevanje žilnih opornic, spet odrekli raziskovalna sredstva

Uroš Pogačnik odločbo komentira z besedami: "Program je bil zavrnjen, ker je bil nov. Nov je bil, ker so ga prvič zavrnili, za nove programe pa je pogoj, da imajo člane, udeležene na projektih, kjer pa niso mogli biti, ker so bili na programu."

Raziskovanja v interni medicini in prizadevanja nagrajenega strokovnjaka M arka Noča ter njegove ekipe, so slovenskim bolnikom prinesle najpomembnejše – več preživelih bolnikov. A na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS) so mu že drugič odrekli financiranje, pod odločbo pa se je podpisal šolski minister Jernej Pikalo .

"Povračilni ukrepi so tukaj. Imamo sistem, kjer nekoga, ki govori in opozarja na problem, utišamo, umaknemo, namesto bi mu dali priložnost, da se izkaže,"pravi Bešič Loredan.

V Kliničnem centru obljubljajo, da bodo skušali v sodelovanju z ARRS prilagoditi pravilnik na način, ki bo omogočil najboljšim raziskovalcem hiter dostop do sredstev. Sredstev, do katerih že drugič ne more Marko Noč, ki med tiste iz zgornjega opisa zagotovo sodi.

Na ARRS pred kamero niso želeli, pisno so pojasnili zgolj, da sredstev ni, če ne izpolnjuješ pogojev. Klinični center v pravni spor noče, ker se jim zdi izid nepredvidljiv, Marko Noč pa je obupal. Pisno pojasnjuje le, da spoznava, da se bo vedno našel kak razlog, zakaj ne. In 'zaloga' ARRS je, v številnih nepreglednih in pogosto protislovnih pravilnikih, neizčrpna.

"Sporočilo takih odločitev čutimo vsi, najbolj pa bolniki. Plačujemo več, dobimo manj, dostopnost zdravstva je slabša. Marko Noč je samo vrh ledene gore. Takih je veliko, eni so tiho, eni se umaknejo, kar pa je najslabše, tisti, ki so najbolj sposobni, ki so perspektiva našega zdravstva, odhajajo ven in jih ne bomo nikoli več dobili nazaj," trdi kirurg Bešič Loredan.

Na vprašanje voditelja Uroša Slaka, zakaj ARRS enostavno ni spremenil razpisa, Bešič Loredan pravi, da če si nekomu trn v peti in ta oceni, da bi s tem ti postal premočan, bil še bolj medijsko izpostavljen in bi lahko opozoril na še več nepravilnosti, potem te utišajo tako, da ne dobiš denarja.

'Reforme ne bo, ker bi se morali nekateri z njo odmakniti od korita'

"Marko Noč se je odločil, da stvari več ne bo komentiral. Kdo pa bo poleg kirurgov Bešič Loredana in Erika Breclja sploh še opozarjal na nepravilnosti v zdravstvu?" se sprašuje Slak. "Malo nas je takih, ki si še upamo. Upamo si pa vse manj, ker konstantno hodimo proti vetru in nič nimamo od tega. Vsi poskusi v zadnjih 15 letih so ostali na mestu, spremenilo se ni nič in na koncu vsak obupa," pojasnjuje Bešič Loredan.

Nujno potrebne zdravstvene reforme v času te vlade ne pričakuje. "Zdravstveni sistem je še v slabšem položaju, kot je bil prej, reforme pa ne bo, ker bi z njo posegli v tok denarja in tisti, ki so pri koritu, bi se morali umakniti, in to se ne bo zgodilo, ker od tega živijo."