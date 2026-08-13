Noč, ko je umrl Aleš Šutar: kaj je in predvsem česa ni storila Policija?

Kaj je počela Policija v tragični noči, ko je pred novomeškim klubom LokalPatriot umrl Aleš Šutar ? Kaj je pokazal strokovni nadzor? Skoraj devet mesecev po tragediji so na zahtevo Informacijske pooblaščenke vendarle umaknili oznako zaupnosti s poročila. Ta pa ugotavlja, da je Policija že isto noč, ko se je zgodila tragedija, imela vrsto ključnih informacij o osumljencu, med drugim o njegovem prebivališču, vozilu, s katerim se je odpeljal, in celo oblačilih, ki jih je nosil, vendar ni storila vsega, da bi ga čim prej prijela.

Vrnimo se v 25. oktober lani. Smrt Aleša Šutarja ni odprla le vprašanja odgovornosti storilca, temveč tudi vprašanja policijskega ukrepanja, dela varnostnikov in varnosti v okolici LokalPatriota.

"Policija je izdala plačilne naloge, kot da se pogovarjamo o glasnem navijanju glasbe," je 28. oktobra dejal eden od očividcev.

Ter tudi odgovornosti vodstva novomeške policije ter transparentnosti države pri razkrivanju ugotovitev nadzora.

Spomnimo, strokovni nadzor, ki ga je Policija odredila že dan po tragediji, je razgalil vrsto napak in pomanjkljivosti pri policijskem delu. "Policijska uprava Novo mesto svoje naloge v celoti ne izvaja skladno s predpisi, v celoti ne izvaja strokovno," je 14. novembra lani dejal takratni vodja strokovnega nadzora Danijel Lorbek.

Do dokumenta smo se prebijali skoraj devet mesecev. Prvič smo zanj zaprosili le nekaj dni po koncu nadzora, vendar nam ga na Policiji, ker je bil označen s stopnjo tajnosti, niso želeli razkriti. Prepričani, da so ugotovljene nepravilnosti v javnem interesu, smo od vlade zahtevali umik te stopnje tajnosti. Po štirih mesecih je vlada Roberta Goloba na eni zadnjih rednih sej odločila, da nam dostopa ne dovoli. Sledila je pritožba Informacijski pooblaščenki, ki je na koncu odločila, da so ugotovitve javne.

Nekatere ugotovitve so sicer že bile javno predstavljene. Na primer, da pretepa mladoletnika niso obravnavali po uradni dolžnosti, zato niso izvedli postopkov za zavarovanje dokazov. Prav tako niso preverili licenc varnostnikov v lokalu, ali so mladoletnim točili alkohol in podobno. Policijskih postopkov tudi niso snemali.

Kar pa javnosti doslej ni bilo znano: čeprav so policisti že imeli opis osumljenca ter podatke o njegovem vozilu in kraju bivanja, nadzorniki ugotavljajo, da niso storili vsega, kar bi lahko, za njegovo čimprejšnje prijetje.

Policija je sicer najprej prijela 21-letnega Sabrijana Jurkovića, a se je med sodno preiskavo izkazalo, da je bil napada osumljen napačen človek. Krivdo za usodni udarec je nato priznal Samire Šiljić, ki je bil maja letos obsojen na šest let in devet mesecev zapora.