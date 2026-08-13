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Noč, ko je umrl Aleš Šutar: kaj je in predvsem česa ni storila Policija?

Novo mesto / Ljubljana, 13. 08. 2026 19.38 pred 7 urami 3 min branja 59

Avtor:
Nika Kunaver
Poostren policijski nadzor v Novem mestu

Kaj točno se je dogajalo v tragični noči Novem mestu, ko je umrl Aleš Šutar? Kaj je in predvsem česa ni storila Policija? Po devetih mesecih skrivanja poročila za oznako zaupno objavljamo ugotovitve nadzora nad delom Policije.

Kaj je počela Policija v tragični noči, ko je pred novomeškim klubom LokalPatriot umrl Aleš Šutar? Kaj je pokazal strokovni nadzor? Skoraj devet mesecev po tragediji so na zahtevo Informacijske pooblaščenke vendarle umaknili oznako zaupnosti s poročila. Ta pa ugotavlja, da je Policija že isto noč, ko se je zgodila tragedija, imela vrsto ključnih informacij o osumljencu, med drugim o njegovem prebivališču, vozilu, s katerim se je odpeljal, in celo oblačilih, ki jih je nosil, vendar ni storila vsega, da bi ga čim prej prijela.

Vrnimo se v 25. oktober lani. Smrt Aleša Šutarja ni odprla le vprašanja odgovornosti storilca, temveč tudi vprašanja policijskega ukrepanja, dela varnostnikov in varnosti v okolici LokalPatriota. 

"Policija je izdala plačilne naloge, kot da se pogovarjamo o glasnem navijanju glasbe," je 28. oktobra dejal eden od očividcev.

Ter tudi odgovornosti vodstva novomeške policije ter transparentnosti države pri razkrivanju ugotovitev nadzora.

Spomnimo, strokovni nadzor, ki ga je Policija odredila že dan po tragediji, je razgalil vrsto napak in pomanjkljivosti pri policijskem delu. "Policijska uprava Novo mesto svoje naloge v celoti ne izvaja skladno s predpisi, v celoti ne izvaja strokovno," je 14. novembra lani dejal takratni vodja strokovnega nadzora Danijel Lorbek.

Do dokumenta smo se prebijali skoraj devet mesecev. Prvič smo zanj zaprosili le nekaj dni po koncu nadzora, vendar nam ga na Policiji, ker je bil označen s stopnjo tajnosti, niso želeli razkriti. Prepričani, da so ugotovljene nepravilnosti v javnem interesu, smo od vlade zahtevali umik te stopnje tajnosti. Po štirih mesecih je vlada Roberta Goloba na eni zadnjih rednih sej odločila, da nam dostopa ne dovoli. Sledila je pritožba Informacijski pooblaščenki, ki je na koncu odločila, da so ugotovitve javne.

Nekatere ugotovitve so sicer že bile javno predstavljene. Na primer, da pretepa mladoletnika niso obravnavali po uradni dolžnosti, zato niso izvedli postopkov za zavarovanje dokazov. Prav tako niso preverili licenc varnostnikov v lokalu, ali so mladoletnim točili alkohol in podobno. Policijskih postopkov tudi niso snemali.

Kar pa javnosti doslej ni bilo znano: čeprav so policisti že imeli opis osumljenca ter podatke o njegovem vozilu in kraju bivanja, nadzorniki ugotavljajo, da niso storili vsega, kar bi lahko, za njegovo čimprejšnje prijetje.

Policija je sicer najprej prijela 21-letnega Sabrijana Jurkovića, a se je med sodno preiskavo izkazalo, da je bil napada osumljen napačen človek. Krivdo za usodni udarec je nato priznal Samire Šiljić, ki je bil maja letos obsojen na šest let in devet mesecev zapora.

Preberi še Obtoženi za smrt Šutarja v zapor za šest let in devet mesecev

Kaj pa odgovornost za ugotovljene napake? Čeprav je nadzor razkril vrsto nepravilnosti, je takratni direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Jurišič za lansko leto prejel najvišjo oceno delovne uspešnosti. Petica mu je prinesla tudi višjo plačo.

Po odstopu je bil premeščen na Generalno policijsko upravo, kjer je danes zaposlen v Službi za strateški razvoj, nadzorstvo in odličnost policijskega dela kot policijski svetnik.

Aleš Šutar Policija poročilo nadzor oznaka zaupnosti

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KOMENTARJI59

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Mučenik
13. 08. 2026 21.56
TOTALNO NESPOSOBNI.................
Odgovori
0 0
kr nekdo
13. 08. 2026 21.54
ne pozabimo, da so nekateri bolj zasciteni k kocevski medved. to je to.
Odgovori
+1
1 0
Raul
13. 08. 2026 21.50
Golob je ustanovil šutarjev zakon zato,da je maso ljudi malo pomiril,realnost in resnica pa je itak čisto druga,golob si je roke umil in karavana gre dalje....
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
13. 08. 2026 21.56
in kaj imamo od tega zakona? sedaj je se slabse kot je bilo. so se bolj nedotakljivi kot so bili.
Odgovori
+1
1 0
ceta69
13. 08. 2026 21.47
ko je bitka trajala so se rajši vsi skrivali,sedaj pa pametujejo namesto da bi preprečili.....
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 21.46
So občine povsem nesposobne? Ribnica da ne govorimo kako :)))
Odgovori
+0
1 1
kr nekdo
13. 08. 2026 21.57
obcina al sistem k ne more terjat denar za prekrske. k se pozvizgajo na vse.
Odgovori
0 0
NeXadileC
13. 08. 2026 21.46
Potrebujemo zakon o javnem dostopu do policijskih podatkov in posnetkov, kot to imajo urejeno v ZDA. Ne teče vedno gladko, vendar teče.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 21.45
Še najbolj je zanimivo, da je umrl levi pripadnik in da se nič niso zganili
Odgovori
0 0
ReAnDa
13. 08. 2026 21.45
Čim se nekaj prikriva, pomeni, da je nekaj zelo narobe.
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+1
2 1
Dunce
13. 08. 2026 21.37
En kup bedarij, prelaganja krivde na žrtev, nedoslednosti Golobove očiščene policije, vodja PU je bil celo nagrajen in pohvaljen. Vsi z mobilnimi aparati, pa niso bili sposobni dobiti posnetkov napada. Storili so vse, da so zaščitili storilce in najbrž z lažmi namenoma očrnili žrtev, da bi vsaj v javnosti opravičevali napadalce.
Odgovori
+6
6 0
mptour
13. 08. 2026 21.35
Seveda se NM policija spreneveda. Več, kot je težav z občani, več denarja dobijo. Samo plače vodstva poglejte. Pa ne okol govort.
Odgovori
+4
5 1
Sanchez Robi
13. 08. 2026 21.29
Bomo že kako.
Odgovori
+0
1 1
Dr Dre
13. 08. 2026 21.35
Ne skrbi ti za Rome, oni se znajdejo, zakon ke na njihovi strani
Odgovori
+2
2 0
Kruha in Iger
13. 08. 2026 21.23
Očitno je prišlo do navzkrižja interesov na tisti večer na tisti lokaciji. Napaka policije je v tem, če so vedeli kaj se že dalj časa tam dogaja, da ni prej posredovala in pozaprla šeftarje z drogami. Ni da ni kar se trgovine z drogami tiče praktično po celi Sloveniji in to praktično ni možno vse obvladat s takim številom policistov, ki poleg terena opravljajo en kup pisarniškega dela in tudi zato delo na terenu trpi.
Odgovori
+6
6 0
roten
13. 08. 2026 21.21
Dolgo so rabili da se uskladijo
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
13. 08. 2026 21.20
Še fajonovibso preprečili imenovanje preko svojih.tako,da so bili zraven tudi tukaj.imajo svoje ljudi na policijski postaji novo mesto.mislim,da so skušali celo Rome,da so delali probleme
Odgovori
-7
2 9
Sanchez Robi
13. 08. 2026 21.28
Ja ja
Odgovori
+0
1 1
Dunce
13. 08. 2026 21.45
fajonovibso, čestitam za pravopis, tako malo napisanega, pa toliko pravopisnih napak. Bolje ne bo nikoli.
Odgovori
+3
3 0
NLKP
13. 08. 2026 21.18
Brez policije, par kmečkih fantov, mladih pa,da vidimo kdo bo pameten...
Odgovori
+4
5 1
daiči
13. 08. 2026 21.08
Kaj polcija? Polcija ni nč kriva ker polcija nč ne sme narest ker ma zvezane roke, zato k u demokraciji majo kriminalci in lopovi narveč pravic. Kriva je država s sodstvom na čelu.
Odgovori
+4
9 5
graf
13. 08. 2026 21.05
evidentni primer da je Policija v tej državi sama sebi namen in NE za kar dobiva plačo : torej za odkrivanje in preganjanje kriminalcev ! Pa ne gre samo za Šutarja : celo noč lahko bi lahko naštevali primere ko Policija ni storila NIČ drugega kot nič ...
Odgovori
+4
5 1
grikos
13. 08. 2026 21.11
Pa začni naštevat in ne mlati prazne slame
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
13. 08. 2026 20.57
Kaj pa v Holobizmu še ni šlo narobe .. !!!
Odgovori
+7
10 3
Port__CN
13. 08. 2026 20.53
Janža vlači stare primere iz naftalina Ustvarja dimno zaveso ,ki nima nobene vrednosti razen blatenja saj je zadeva zaključena in tako koristna psihičnim bolnikom ,ki se GA izogibajo v velikem LOKU .
Odgovori
-6
4 10
Mizainstol
13. 08. 2026 20.51
Tistim, ki odlocajo v tej drzavi je v interesu, da se problemi ne resujejo, kriminal in nered pa siri. Namrec, le v taksnem okolju lahko vladajo. Zakaj dovolimo, da vecini, ki je postena in delovna, vlada pokvarjena pescica ljudi.
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+10
10 0
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