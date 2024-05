'Noč, kot je ne pomnimo, impresivna in nepozabna'

Poslali so nam dve fotografiji, ki sta nastali na Medvedjem brdu ob 0.05 in 0.14, ko se je barva neba v nekaj minutah povsem spremenila.

"Polarni sij to noč je bil neverjeten, česa tako intenzivnega nad Slovenijo ne pomnimo," so zapisali v društvu Temno nebo Slovenije, nevladni organizaciji, ki se sicer zavzema zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in ohranitev naravnega temnega neba kot pomembnega dela naše naravne dediščine.

Na tretji sliki je pogled z Medvedjega Brda proti Ljubljani tik pred koncem astronomske noči. "Noč je bila impresivna in nepozabna," so še zapisali.

Severni sij bo verjetno viden v noči na nedeljo, vendar bo manj intenziven in izrazit.

Severni sij, viden iz Slovenije, je razmeroma redek pojav. Pri nas je viden v povprečju enkrat na mesec ali na dva meseca. Velikokrat je razmeroma šibek in se ga lepo vidi le na temnem nebu. Enkrat do dvakrat na leto pa je dovolj svetel, da je viden tudi z bolj urbanih, svetlobno bolj onesnaženih območij.

Iz Slovenije se pogosto vidi že med srednje močnimi geomagnetnimi nevihtami, med ekstremno močnimi pa se lahko vidi tudi v severni Afriki in na Kanarskih otokih. Med geomagnetnim viharjem 5. novembra 2023 je bil viden vse do Grčije in Turčije. Med enim najmočnejših geomagnetnih viharjev v zadnjih nekaj stoletjih, ki je bil med 13. in 15. majem 1921, je bil viden do le 14 stopinj geografske širine od ekvatorja. Med geomagnetno nevihto 2. septembra 1859, znano kot Carringtonova, pa je severni sij nad Kubo osvetlil nebo svetleje od polne Lune.