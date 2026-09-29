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Noč Modrijanov: Poklon tradiciji, kulturi in srčnim vrednotam

Ljubljana, 29. 09. 2026 06.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Noč Modrijanov

Noč Modrijanov je ljubezen do domovine, Slovenije, skupnosti. Motiv letošnje, kar dvakrat razprodane noči, pa je čebela. Kaj, poleg glasbe, želijo slovenski javnosti Modrijani sporočiti s štiriurnim spektaklom, vrednim milijon in dvesto tisoč evrov? Dogodek pa ni bil le glasbeni presežek, temveč priložnost za izkazovanje podpore gasilcem, družinam ter tistim v stiski. Oddajo 24UR ZVEČER je obiskal pevec Modrijanov Blaž Švab.

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Modrijani Noč Modrijanov slovenska glasba Blaž Švab dobrodelnost

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