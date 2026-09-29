Noč Modrijanov: Poklon tradiciji, kulturi in srčnim vrednotam

Noč Modrijanov je ljubezen do domovine, Slovenije, skupnosti. Motiv letošnje, kar dvakrat razprodane noči, pa je čebela. Kaj, poleg glasbe, želijo slovenski javnosti Modrijani sporočiti s štiriurnim spektaklom, vrednim milijon in dvesto tisoč evrov? Dogodek pa ni bil le glasbeni presežek, temveč priložnost za izkazovanje podpore gasilcem, družinam ter tistim v stiski. Oddajo 24UR ZVEČER je obiskal pevec Modrijanov Blaž Švab.