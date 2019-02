Noč na soboto nam prinaša občutno ohladitev

Občutna ohladitev bo posledica krepitve anticiklona nad Skandinavijo. Po njegovem vzhodnem robu se bo iz polarnih predelov proti jugu spuščal mrzel severni zrak, ki se bo ob koncu tedna spustil vse do severne Afrike. Zaradi nastanka ciklona nad osrednjim Sredozemljem bo ponekod v Grčiji snežilo, sneg se lahko pojavi celo na Siciliji in na nekaterih drugih otokih.

Pred spremembo vremena nas čaka še en sončen in prijetno topel dan. Nebesno modrino bo nekoliko zastirala le visoka oblačna koprena, ki pa ne bo prevelika ovira sončnim žarkom. Gostejša oblačnost nas bo od severa prekrila šele proti večeru. Današnje najvišje dnevne temperature se bodo v večjem delu države gibale od 14 do 17 stopinj Celzija, nekoliko manj toplo bo le ob morju ter v alpskih dolinah.

Petek več sonca prinaša zahodu države

Petek bo na Primorskem, Notranjskem in v zahodnem delu Gorenjske sončen, drugod po državi bodo prevladovali oblaki. Ponekod na Štajerskem in v Prekmurju bo že dopoldne zapihal severozahodni veter, ki se bo popoldne obrnil na severovzhodnik. Predvsem v vzhodni Sloveniji se lahko pojavijo manjše krajevne padavine. Zaradi povečane oblačnosti bodo že jutranje temperature marsikje po državi nekaj stopinj nad ničlo, najvišje dnevne pa se bodo gibale od 10 do 15 stopinj Celzija. Še topleje bo na Goriškem, kjer se bo ogrelo vse do 19 stopinj Celzija.

Občutno hladnejši zrak bo nad naše kraje začel dotekati jutri proti večeru. Najprej bo preplavil Štajersko in Prekmurje, nato pa se bo v nekaj urah razširil nad večji del države. Ohladitev bo bolj izrazita v vzhodnem delu države. Na Rogli se bo temperatura do sobotnega jutra spustila na okoli –11 stopinj Celzija.

Skupaj z ohladitvijo nas bo dosegla tudi razjasnitev. Sobota bo tako sončna, hladna in vetrovna. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna, na izpostavljenih legah v Vipavski dolini pa tudi močna burja. Kljub vetru bodo temperature v soboto zjutraj le okoli –5 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa se bodo gibale nekaj stopinj nad ničlo.