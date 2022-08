Noč po požaru na območju Devina in Sesljana mirna

Noč je na območju Devina in Sesljana, kjer je v soboto izbruhnil obsežen požar, minila razmeroma mirno. Gasilci in prostovoljci so ponoči nadzorovali dogajanje, zjutraj pa je steklo delo na pogoriščih. Na kraju so gasilci, gozdna policija in druge javne sile.

Avtocesta Trst - Benetke je po sobotnem zaprtju zaradi požara danes spet prevozna v obeh smereh. Zaprta pa ostajata devinski uvoz in počivališče v smeri proti Benetkam, poleg tega je cestišče na posameznih odsekih zoženo zaradi nadzorovanja pogorišča. Civilna zaščita vse poziva, da se na pot odpravijo le, če je nujno potrebno. Zgoščen promet bi namreč lahko oviral hitro dostopanje do požarišč. Železniški promet med Trstom in Tržičem medtem še ne deluje, še piše Primorski dnevnik. Požar je sicer izbruhnil v soboto nekaj po poldnevu za avtocestnim počivališčem pri Devinu, zaradi močnega vetra pa se je nato širil proti Sesljanu in se začel približevati območju Rilkejeve poti. Gasilci so ga tudi s pomočjo dežja spravili pod nadzor, so pa pristojne oblasti odredile evakuacijo približno 1000 gostov kampa v Sesljanu v telovadnico v Nabrežini. Na tem območju so se s požarom soočali že julija, ko je obsežen požar divjal tudi v Sloveniji.