Presenetljiva znanost: težko je ostati ravnodušen

Ajdovščina

do 20:00 Avla Dvorane prve slovenske vlade: Hiška eksperimentov, interaktivna razstava eksperimentov tipa »izvedi sam« (HE)

do 19:00 Trg pred Domom krajanov Ajdovščina: Optikalije, razstava optičnih iluzij (HE)

17:00 Trg pred Dvorano prve slovenske vlade: Andreja Perat, Jajčkologija, znanstvena dogodivščina (HE)

18:00 Dom Krajanov Ajdovščina: Katja Uršič, Kaj imajo skupnega rak, elektrika in imunski sistem?, predavanje (HE)

Bistra

17:00 - 22:00 Tehniški muzej Slovenije: Dan odprtih vrat (TMS)

18:00 - 20:00 Tehniški muzej Slovenije: gradimo mesto Poliedrija, delavnica (Zavod Mathema)

17:00 - 18:00 Tehniški muzej Slovenije: vodstvo za družine po razstavi Znanje brez meja (TMS)

17:00 - 22:00 Tehniški muzej Slovenije: Razstava Imaginary (Zavod Mathema)

Kranj

16:00 - 20:00 Svet energije: dan odprtih vrat (GEN energija)

18:00 Svet energije: Nejc Davidović, Elektrikologija, znanstvena dogodivščina (HE)

19:15 lov na žareči zaklad (GEN energija)

Ljubljana

do 20:00 Stekleni atrij Mestne hiše: Razstava Znanstveno raziskovanje - pogledi od blizu in - še bližje (KI in IJS)

do 21:00 Hiša eksperimentov: Dan odprtih vrat (HE)

do 22:00 Mestni trg: Optikalije, razstava optičnih iluzij (HE)

do 21:00 Petkovškovo nabrežje, Simulacija delovanja elektrarn (GEN Energija)

18:00 - 22:00 Institut »Jožef Stefan«: Večer odprtih vrat na IJS: Ogledi odsekov (IJS)

19:00 Institut »Jožef Stefan«: Šov eksperimentov, Šola eksperimentalne kemije (IJS)

19:00 Prešernov trg: Jan Cunja, Tlakologija, znanstvena dogodivščina (HE)

19:30 Prešernov trg: Ugankologija (HE)

21:00 Institut »Jožef Stefan«: Šov eksperimentov, Šola eksperimentalne kemije (IJS)

21:00 Prešernov trg: Kika Blatnik, Plinologija, znanstvena dogodivščina (HE)

Murska Sobota

do 19:00 Drevored Martina Lutra: Hiška eksperimentov, interaktivna razstava eksperimentov tipa »izvedi sam« (HE)

do 19:00 pred Hranilnico prekmurskih dobrot: Optikalije, razstava optičnih iluzij (HE)

16:00 MIKK: Neda Tompa, Spominologija, znanstvena dogodivščina (HE)

Nova Gorica

17:00 Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica: dr. Iztok Arčon: Kako lahko z različnimi vrstami svetlobe opazujemo očem nevidni svet okoli nas?, predavanje (HE)

Novo mesto

do 17:00 Muzejski vrtovi: Arheopeskovnik, delavnica Vskoči mimogrede (DM)

do 20:00 Park rastoče knjige: Optikalije, razstava optičnih iluzij (HE)

do 21:00 Hotel Center, Hiška eksperimentov, interaktivna razstava eksperimentov tipa "izvedi sam" (HE)

15:00 - 16:30 Knjižnica Mirana Jarca, učilnica: Robotki in zabavno programiranje, delavnica (RCNM)

17:00 - 18:30 Knjižnica Mirana Jarca, učilnica: Robotki in zabavno programiranje, delavnica (RCNM)

18:00 - 18:45 Kocka: Petra Stipančić: Mesto pred Novim mestom, Arheološka preteklost Novega mesta, predavanje (DM)

19:00 Atrij Knjižnice Mirana Jarca: Luka Vidic, O zvoku, cestah in sploh vsem, znanstvena dogodivščina (HE)

Polhov Gradec

17:00 - 22:00 Muzej pošte in telekomunikacij: Dan odprtih vrat (TMS)

18:00 - 19:00 Muzej pošte in telekomunikacij: Kako deluje telegraf?, delavnica Vskoči mimogrede (TMS)

20:00 - 21:00 Muzej pošte in telekomunikacij: brezplačno vodstvo po začasni razstavi Ko udari strela, zgodovina podjetja A.J. Kogoj (TMS)

Piran

19:30 - 20:30 Morska biološka postaja Piran: dr. David Stanković, "Kaj imajo skupnega črtne kode in DNA?" Cafe Scientifique (NIB)