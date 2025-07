Noč stratsi in vročine - El amor brujo

Pripravite se na večer, ki bo prebudil vse vaše čute! 73. Ljubljana Festival prinaša spektakel temperamentnih latino ritmov, flamenka in španskega ognja. V sredo, 2. julija ob 20. uri, se Cankarjev dom spremeni v oder strasti, kjer vas bo orkester skupaj z vrhunskimi solisti popeljal naravnost v srce Španije.

Flamenko ni le ples ali glasba. Je čustvo, ki udarja naravnost v srce. Čutno solo gibanje z značilnimi udarci pete in prefinjeno eleganco se prepleta z virtuozno kitaro, razgibanim petjem, ploskanjem, tleskanjem in kastanjetami. To je eksplozija strasti, ki se je ne da ukrotit.

icon-expand

icon-expand

Letos kompleksnost flamenka na oder prinaša Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA, pod umetniškim vodstvom izjemnega dirigenta Josepa Vicenta, vsestranskega mojstra z magnetno karizmo in svetovno kariero. Zasedba glasbenih virtuozov je bila leta 2023 nominirana za kar dve prestižni nagradi - grammy in latinski grammy za svojo zgoščenko Ritmo: The Chick Corea Symphony Tribute, lani pa za ploščo Latin Rites. Na odru se jim bo pridružila čutna flamenko vokalistka Ginesa Ortega. Svoje otroštvo je preživela v Kataloniji, že pri dvanajstih je pela flamenko, danes pa ima za sabo sodelovanja s številnimi priznanimi orkestri, gledališkimi skupinami in nadarjenimi glasbeniki kot so Komorni orkester Gledališča Lliure in La Fura dels Baus. Njen glasbeni opus pa vključuje kar šest albumov.

icon-expand