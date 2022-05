Nočitev (brez zajtrka) v zaporu na Dobu

Z dolgoletnim kolegom, snemalcem Markom Deuom , se znova peljeva po dolenjski avtocesti proti največjemu slovenskemu zaporu in med vožnjo se skušam vživeti v misli in doživljanje ženske, ki potuje v isto smer, ki bo prišla prenočit k svojemu moškemu v zapor. To možnost imajo ženske, katerih partnerji so zaprti v največjem slovenskem zaporu na Dobu. Ker je zaprtih moških veliko, takoimenovanih garsonjer, kjer se nočitve izvajajao, pa ne toliko - obenem mora biti tudi dovolj pravosodnih policistov, da te nočitve kdo ne bi izrabil za pobeg ali kakšno drugo prepovedano dejavnost - ima vsak moški pravico do takoimenovanega "obiska preko noči" le enkrat na mesec. In če je denimo zaprt za 15, 20, 30 let, bo to noč, torej enkrat na mesec, bil samo zakonec, mož, partner, glava družine in se bo spet počutil tako, kot vsi ostali moški, ki v življenju niso prišli navzriž z zakonom.

Kako pa se počuti ženska, ki prihaja k ljubljenemu na nočitev v zapor, razmišljam naprej, medtem ko avto požira kilometroe na poti proti Dobu. Se odene v najlepša oblačila? Se nadišavi, naliči, uporabi rdečo šminko, takšno, kot jo ženske rade uporabimo, ko želimo biti privlačne? Ali naredi to tudi ženska, ki prihaja k svojemu dragemu v zapor? Da bi mu vsaj delno pričarala občutke zunaj zapahov, da bi videla tisto iskrico v njegovih očeh, življenje, ki ga je na žalost podaril kriminalu? Kakšno žrtev naredi ta ženska, da bi spet zagledala radost, vsaj za čas obiska, v očeh človeka, ki mu je nekoč zaupala svojo ljubezen, in ga ne more dovolj sovražiti zaradi tistega, kar je storil (morda res zavržno dejanje ... umor), da bi ga zapustila?? Četudi, treba je dodati, marsikateremu zaprtemu se ravno to zgodi. A so tudi ženske, ki imajo z zaprtim družino, otroke ... ki pri tem, ali ostati ali oditi, igrajo pomembno vlogo. Tako kot v primerih zunaj zapora, ko začne v zakonu škripati ...

Kako pa se počuti kaznjenec, ki bo za eno noč spet lahko gledal v nekoga, ki ga ima rad, in ne le v otopele sence in obrise zaprtih in tistih, ki skrbijo za to, da bo pravici zadoščeno? Da bodo delali samo in ravno tisto, kar država in zakon od njih pričakujeta in zahtevata? Kajti obisk preko noči je ugodnost, ni samoumevna. Potrebno si jo je prislužiti, z upoštevanjieem pravil, delom v zaporu, razumevanjem storjenega in prevzemanjem odgovornosti za svoje dejanje. Ni treba kričati na glas, da ti je žal, da si nekomu vzel življenje, ne, ne pričakujejo tega od tebe - potrebno je svoje obžalovanje kazati z dejanji, z vedenjem, z lastno spremembo, s spremembo lastnega dojemanja sveta in storjenega.

Kako se torej zaprti počuti v pričakovanja večera? Tiste 20. ure zvečer, ko jo bodo spustili k njemu? Ko bo po mesecu dni spet začutil njen tesen objem, toplino? Ko bo prišla, si bosta lahko v manjšem bifeju, ki je v stavbi za obiske, kupila prigrizek in pijačo (seveda brezalkoholno) in potem ju bo pravosodni policist spremil v eno od garsonjer, ki ima tudi lastno kopalnico. Vrata bo zaklenil in jih naslednjega jutra ob 6. uri odklenil. Takrat bo morala oditi.

Kaj takšen obisk pomeni zaporniku in kakšen vpliv imajo obiski preko noči na predstajanje kazni, pa danes v odaji Svet na kanalu A.