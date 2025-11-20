Nočitve po ugodnih cenah: prvi mož Istrabenz Turizma kršil integriteto

Kot so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so zaključili obravnavo sumov domnevnih nepravilnosti v povezavi z nočitvami v hotelih Lifeclass oz. njihovo odobritev po nižji ceni, ki so jo začeli na podlagi prijave iz leta 2023. Po izvedenem predhodnem preizkusu je KPK zoper Sama Logarja in Aleša Semejo uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete.

Oba postopka je KPK zaključila septembra. V primeru Logarja kršitve integritete ni potrdila, zato je postopek ustavila, zaradi zaznanih tveganj pa je lastniku družbe, Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), izdala priporočila. V primeru Semeje pa je sprejela ugotovitve o kršitvi integritete. Ker sta oba vložila tožbo na upravno sodišče, postopka še nista pravnomočno zaključena, so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Komisija je v okviru obravnave prijave zaznala korupcijska tveganja v povezavi z interpretacijo poslovnih partnerjev, ki so upravičeni do ugodnosti pri cenah turističnih zmogljivosti, kar lahko povzroči arbitrarno podeljevanje ugodnosti ter dvom o zakonitosti, strokovnosti in objektivnosti takšnih ravnanj, so zapisali v KPK.

Zato so SDH priporočil, da pregleda pravila za dodeljevanje hotelskih ugodnosti v državnih družbah in preveri, ali so jih (ne)upravičeno koristili člani nadzornih svetov ali povezane osebe. Preveri naj transparentnost tovrstnih obiskov in načine povračila stroškov takšnega delovanja posameznih članov nadzornih svetov ter poda jasne usmeritve glede povračil stroškov, ki nastanejo pri opravljanju nadzorniške funkcije.

V SDH so priporočila preučili in na družbo Istrabenz Turizem naslovil svoja priporočila, ki jih je ta po njihovih navedbah upoštevala. Zato v SDH ocenjujejo, da so ustrezno naslovili tveganja, ki jih je KPK izpostavila v priporočilih. SDH bo še naprej "skrbno spremljal aktivnosti nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem in po potrebi ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi", so zagotovili.