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Nova gradbišča in zapore: pri Postojni začetek nočnih del

Ljubljana, Postojna, 08. 06. 2026 16.56 pred 19 minutami 3 min branja 25

Avtor:
N.L.
Delovna zapora pri Postojni

Na več odsekih avtocest po državi velja spremenjena prometna ureditev in zapore. Obnovitvena dela potekajo tudi na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno, kjer že več tednov nastajajo dolgi zastoji. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je še pred imenovanjem napovedal, da bodo dela na tem odseku potekala tudi ponoči. Zvečer si bo v spremstvu predstavnikov družbe Dars ogledal delovišče pri Postojni.

S tem tednom na več odsekih avtocest po državi zaradi vzdrževalnih del velja spremenjena prometna ureditev in zapore. Na Darsu opozarjajo, da so zato možne premične zapore in krajši zastoji. Voznike prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in previdno vožnjo skozi območja del.

Spremenjene prometne ureditve in zapore

Primorska avtocesta

Popolna zapora priključka Postojna:

Uvoz proti Ljubljani:

- od ponedeljka, 8. 6. od 17. ure, do sobote, 13. 6. do 5. ure;

- od ponedeljka, 29. 6. od 17. ure za predvidoma 14 dni.

Izvoz iz smeri Kopra:

- od ponedeljka, 22. 6. od 17. ure do predvidoma 12. 7. 2026.

Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Zapore v smeri Ljubljane
Zapore v smeri Ljubljane
FOTO: Dars

Štajerska avtocesta

Do predvidoma 31. 8. 2026 bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po vozišču proti Ljubljani, smerno vozišče proti Mariboru bo zaprto.

Slovenske Konjice - Dramlje
Slovenske Konjice - Dramlje
FOTO: Dars

Gorenjska avtocesta

Predvidoma 10. 6. 2026 bodo med Brnikom in Vodicami dela prešla v naslednjo fazo. Promet bo urejen dvosmerno po eni polovici avtoceste.

Od 11. 6. do 18. 6. 2026 bo na priključku Kranj zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz prek priključka Naklo.

Vipavska hitra cesta

Do predvidoma začetka avgusta 2026 bo med Ajdovščino in Vipavo promet potekal po enem pasu v obe smeri.

Do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.

V začetku maja je bila avtocesta med Razdrtim in Postojno zaradi prometne nesreče zaprta skoraj 11 ur.
V začetku maja je bila avtocesta med Razdrtim in Postojno zaradi prometne nesreče zaprta skoraj 11 ur.
FOTO: Bobo
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Vrtovec na ogledu nočnih del

Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si bo zvečer v spremstvu predstavnikov družbe Dars ogledal potek obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno, so sporočili z Darsa. "Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo," je Vrtovec napovedal na Facebooku.

Prejšnji teden je Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, na zaslišanju pred odborom DZ za infrastrukturo namreč napovedal, da se bodo gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, izvajali tudi ponoči. V četrtek je Vrtovec dejal še, da so tako na Darsu kot DRI po njegovih informacijah na nočna dela pripravljeni. 

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Njegova predhodnica Alenka Bratušek je sicer priznala, da bo njegov poskus uvedbe nočnih del na avtocestah spremljala z zanimanjem, saj je sama velikokrat naletela na odpor stroke o delu ponoči, medtem ko je prvi mož Darsa Andrej Ribič maja pojasnjeval, da niso "sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči".

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Koliko noči je predvidenih za delo in ali je bilo betoniranje novega mostu pri Postojni že na samem začetku načrtovano kot nočno, nam Dars v preteklih dneh ni pojasnil. Prav tako ne, ali je nočno delo le enkraten dogovor ali pa so se uspeli s podizvajalci dogovoriti, da bo to postalo stalna praksa pri vseh obnovah.

Poglavja:
Na vrh DELA Primorska Štajerska Gorenjska Vipavska NOČNA DELA
avtoceste Dars Jernej Vrtovec zastoji obnova cest

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KOMENTARJI25

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Bonaventura
08. 06. 2026 17.46
tako je, če od levičarjev nastavljeni nesposobni kadri upravljajo naše ceste že 35 let....edina rešitev da damo tujcem koncesijo....kasirajo in sami popravljajo...in v tujini to funkcionira...
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+1
1 0
wsharky
08. 06. 2026 17.44
ampak naša mag. aneks 2.5 mio eur Alenka, ga bo skrbno spremljala - to pa je izjava - ki nam levičarjem daje žarek upanja
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+1
1 0
Kucel
08. 06. 2026 17.42
Vzdrževalna dela ? Pri nas so vzdrževalna dela 365 dni na leto.
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+1
1 0
Stojadina-sportiva
08. 06. 2026 17.38
Ja pa daj no JJ pa Vrtovec, pa kako ne moreta v enem tednu zrihtat vsega v normalo? Halo...golob je rekel, da potrebuje vsaj 2 mandata, vidva pa v enem tednu ne zmoreta bencina spustit pa avtoceste pošitrt...joj no.
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0 0
Podlesničar
08. 06. 2026 17.36
Delo mora biti troizmensko 24/7... če prestaviš dopoldansko izmeno na nočno, nisi nič naredil.🤣
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+1
1 0
Maribor?an 1
08. 06. 2026 17.36
Sramotaaaaa za celotno Slovenijo norca se delajo iz nas ki kupujemo vinjete in dajemo za cestnine. 10x na leto popravljajo na istem odseku avtoceste in če bi kdo vzel kakšno knjigo del in pogledal bi videl še slepec.
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+1
1 0
Anion6anion
08. 06. 2026 17.35
Naj vrtovrc . In DARS povesta koliko bo časovno prej opravljena obnova? Dan, dva, en teden....? Najbrž bo trajala zapora tako kot prej ,samo en se bo hvalil da se dela ponoči
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+2
2 0
Desna prevara
08. 06. 2026 17.34
bolj se narod buni, bolj se delajo norca. najboljse da dajo celo AC pod obnovo.
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+2
2 0
T-I-T-O
08. 06. 2026 17.33
Vsa gradbišča bi vam nočna zaprl ministra odpustil,ker delate kolone ,ker se vam gre narod imate za norca,gre se da par litrov goriva več skurite meni pa se gre da ministra dam v državno aretacijo,odvzem službe ,ker je nesposoben obnavljat ceste,Stara SFRJ je vse zgradila brez problemov nova generacija pa ne ve ničesar,Boš ponoči z tremi zarnicami ti pa 3 delavci glih kaj naredil ,včeraj sem videl v sl,konjicah 1 uro smo čakali,ker niso delali ničesar gre se ti da mesećno vlečeš kot delavec 10.000€ plače da te dam odsmekat....
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+2
2 0
Sloale
08. 06. 2026 17.33
Povsod bi mitali delati 24/7. Pa vsak dan, ko zamudijo zndeli 10.000 eur kazni. Potem pa naj se sbalkajo po gradbiscik tako kot pocenjo sedaj. Zaprejo 5 km pripeljejo 15 strojev in 3 delavce, 3 sefe in 3 inzinirje iiz exoticnih drzav.
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+1
1 0
OrodniK
08. 06. 2026 17.29
Pa ne da se! Ni mogoče delat ponoči! Ni delavne sile niti za podnevi! Vse to smo poslušal od nesposobnih golobarskih levakov... Sam gasa! Normalizirajte Slovenijo da zalaufa iz te 4 letne golobje kloake!
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+3
6 3
Podlesničar
08. 06. 2026 17.33
Itak, da se ne da... to je samo predstava za ovčke... edini rezultat bodo višji stroški zaradi nočnega dela.
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+1
1 0
Anion6anion
08. 06. 2026 17.27
To je predstava za javnost, v ozadju pa Šircelj pripravlja višji DDV.
Odgovori
+2
3 1
Desna prevara
08. 06. 2026 17.35
ja treba poplacati velike apetite
Odgovori
0 0
Anion6anion
08. 06. 2026 17.25
A bo Vrtovec dobil dodatek za nočno delo?
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+0
2 2
london1982
08. 06. 2026 17.23
vidi se da so desni malce podhranjeni s sposobnimi kadri. temu primerne so tudi odločitve novih ministrov
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+0
2 2
wsharky
08. 06. 2026 17.21
Jernejček bo rešil ta gordijski vozel, potem bo pa svizec zavil čokolado in mu jo bo na pladnju prinesel
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+3
6 3
Cenb77
08. 06. 2026 17.19
Važn da so prebkoncem mandata podpisal pogodbe in odprl delovišča... zdej ni več važno... nej se Janša je.... s tem kar so skuhal... sramota levičarska...
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-1
3 4
SAKOSAKO
08. 06. 2026 17.18
Škoda, ker se bo delalo samo danes ponoči, ko se bo snemalo in na veliko hvalilo!!!
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+6
7 1
Podlesničar
08. 06. 2026 17.34
Dopoldne bodo vsi spali... 🤣
Odgovori
0 0
toxicox
08. 06. 2026 17.14
koliko več so plačani delavci za nočno delo v primerjavi z jutranjo izmeno
Odgovori
-1
3 4
JanezpomalicalRobija
08. 06. 2026 17.17
Če delajo toliko kot dnevna izmena, potem ne rabijo doplačil, ampak naj dnevna izmena vrne 50%
Odgovori
+1
3 2
vicente
08. 06. 2026 17.13
kaj bo prišel v delovni obleki in z rokavicami
Odgovori
-3
3 6
Špica
08. 06. 2026 17.07
raj naj neki pogruntajo ,da nam podalsajo vinjete ali pa vrnejo dnar.. jah to pa ne bo treba davk dvignt..
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+3
5 2
?rni Ov?ar
08. 06. 2026 17.19
Ta vlada bo pridelala višek tko kot vsaka . Živi bili pa vidjeli .
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+1
1 0
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