Nova gradbišča in zapore: pri Postojni začetek nočnih del

S tem tednom na več odsekih avtocest po državi zaradi vzdrževalnih del velja spremenjena prometna ureditev in zapore. Na Darsu opozarjajo, da so zato možne premične zapore in krajši zastoji. Voznike prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in previdno vožnjo skozi območja del.

Spremenjene prometne ureditve in zapore

Primorska avtocesta

Popolna zapora priključka Postojna: Uvoz proti Ljubljani: - od ponedeljka, 8. 6. od 17. ure, do sobote, 13. 6. do 5. ure; - od ponedeljka, 29. 6. od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra: - od ponedeljka, 22. 6. od 17. ure do predvidoma 12. 7. 2026. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Zapore v smeri Ljubljane FOTO: Dars

Štajerska avtocesta

Do predvidoma 31. 8. 2026 bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po vozišču proti Ljubljani, smerno vozišče proti Mariboru bo zaprto.

Slovenske Konjice - Dramlje FOTO: Dars

Gorenjska avtocesta

Predvidoma 10. 6. 2026 bodo med Brnikom in Vodicami dela prešla v naslednjo fazo. Promet bo urejen dvosmerno po eni polovici avtoceste. Od 11. 6. do 18. 6. 2026 bo na priključku Kranj zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz prek priključka Naklo.

Vipavska hitra cesta

Do predvidoma začetka avgusta 2026 bo med Ajdovščino in Vipavo promet potekal po enem pasu v obe smeri. Do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa.

V začetku maja je bila avtocesta med Razdrtim in Postojno zaradi prometne nesreče zaprta skoraj 11 ur. FOTO: Bobo

Vrtovec na ogledu nočnih del

Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si bo zvečer v spremstvu predstavnikov družbe Dars ogledal potek obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno, so sporočili z Darsa. "Nocoj se na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo," je Vrtovec napovedal na Facebooku. Prejšnji teden je Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, na zaslišanju pred odborom DZ za infrastrukturo namreč napovedal, da se bodo gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, izvajali tudi ponoči. V četrtek je Vrtovec dejal še, da so tako na Darsu kot DRI po njegovih informacijah na nočna dela pripravljeni.

Njegova predhodnica Alenka Bratušek je sicer priznala, da bo njegov poskus uvedbe nočnih del na avtocestah spremljala z zanimanjem, saj je sama velikokrat naletela na odpor stroke o delu ponoči, medtem ko je prvi mož Darsa Andrej Ribič maja pojasnjeval, da niso "sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči".