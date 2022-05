Nočna neurja zaposlovala gasilce in komunalne službe

Ponoči je predvsem severovzhodni del države zajelo deževje, ki ga je spremljal močan veter, zato so imeli gasilci in delavci cestnih ter komunalnih služb obilo dela. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo večje število dreves, poškodovana sta dva droga električne napeljave in odkritih nekaj streh objektov. Meteorna voda je zalila nekaj objektov in cestišč.

Oblačno vreme Neurje je povzročalo škodo predvsem v občinah Duplek, Kungota, Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj, Gornja Radgona, Hodoš, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gorišnica, Ormož in Muta. Po zbranih podatkih iz regijskih centrov za obveščanje je bilo zabeleženih 33 dogodkov, navaja uprava za zaščito in reševanje. Gasilci 22 prostovoljnih gasilskih društev so predvsem iz stanovanjskih in drugih objektov črpali vodo, postavljali protipoplavne vreče, prekrivali poškodovane strehe objektov, odstranjevali podrta drevesa in sanirali cestišča.