Nočne vinjete: rešitev za prometni kaos ali populističen ukrep brez učinka?

Včerajšnji dan je minil v znamenju prometnega kaosa. Pa bi bilo kaj drugače, če bi tovornjakarje in tranzitne potnike finančno spodbudili k vožnji ponoči? Tako se namreč glasi predlog SDS vladi in Darsu: "Naš predlog je, da se v obdobju med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj cene za prevoz Slovenije kamionskega prometa znižajo za 50 procentov, prav tako predlagamo, da se tedenske vinjete, ki jih bodo v največji meri uporabljali tranzitarji, ravno tako pocenijo za 50 odstotkov." Če bi se predlog SDS uresničil, bi morali vozniki za nočno tedensko vinjeto med 15. junijem in 15. septembrom namesto od osem do 32 odšteti zgolj od štiri do 16 evrov, tovornjakarji pa bi za prevožen kilometer plačali do največ 22 centov.

Ta ukrep bi po oceni SDS lahko stopil v veljavo relativno hitro, gre za enostavno odločitev vlade in prilagoditev cenika Darsa, so prepričani.