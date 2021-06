Policisti ujeli voznika z avtomobilom, ki ga že štiri leta ni registriral

Policijske patrulje so bile razporejene po vsej Sloveniji, ustavljali so vse in vsi so morali opraviti preizkus alkoholiziranosti. Okoli osme zvečer smo se najprej dobili s policisti v Borovnici pri Vrhniki. Pri večini voznikov je alkotest izmeril 0,0 miligrama alkohola. Potem pa dva nad dovoljeno mejo, in sicer 0,31 in 0,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Komandir PP Logatec Miha Ajtnik pojasnjuje: "Njima je bila nadaljnja vožnja prepovedana, vozniško dovoljenje odvzeto za 24 ur, izrečeno 600 evrov kazni in osem kazenskih točk."

Pri naslednjem vozniku alkotest pokaže, da je količina alkohola v mejah običajnega. A kot pravi komandir, je to v mejah normale. Zapletlo pa se je pri registraciji, policisti so potrebovali tudi številko šasije vozila. Vozilo ni bilo registrirano že več kot štiri leta.

Skupna globa za neregistrirano vozilo, tehnično nepregledano in brez zavarovanja je 1500 evrov. "Taki primeri so res redki, ampak obstajajo in predstavljajo veliko nevarnost," pojasnjuje Ajtnik.