Nočni svetleči oblaki tudi nad Slovenijo

Za razliko od običajnih oblakov, ki nastajajo v troposferi na višini do 12 kilometrov, nastaja ta vrsta oblakov precej višje, v mezosferi na okoli 80 kilometrov višine. Pojavijo se, ko se vodna para visoko v ozračju kondenzira na delcih prahu, ki ostanejo od zgorelih meteoridov. Ker je mezosfera zelo suha, do kondenzacije pride le, če se temperatura spusti pod -130 stopinj Celzija. Mezosfera je za razliko od troposfere najhladnejša ravno poleti, s tem pa so izpolnjeni pogoji za nastanek oblakov.